10 fonctionnalités intéressantes frappent votre Google Pixel en juin

Vous avez attendu assez longtemps ! Le lancement des fonctionnalités Pixel de juin est officiel !

Google a annoncé aujourd’hui le dernier Pixel Feature Drop parallèlement à la mise à jour Pixel de ce mois-ci, qui se trouve également être une grande version trimestrielle de la plate-forme (QPR). Il s’agit d’une grosse mise à jour d’Android 13 qui devrait corriger des dizaines de bogues, tout en ajoutant un tas de nouvelles fonctionnalités.

En parcourant la liste des nouveaux truc, je pense qu’il est prudent de dire qu’il s’agit de l’une des plus grandes baisses de fonctionnalités à ce jour si vous incluez la Pixel Watch. Oui, la Pixel Watch reçoit également un tas de goodies, dont nous avons parlé dans cet article.

Pour celui-ci, parlons des nouveautés de votre téléphone Pixel !

Emoji et fonds d’écran cinématographiques

L’un d’eux a peut-être fui un peu au début de la semaine dernière, mais les expériences Emoji Workshop et Cinematic Wallpaper arrivent officiellement sur les téléphones Pixel. Les fonds d’écran Emoji vous permettent de créer vos propres fonds d’écran personnalisés avec vos emoji préférés. Il y a plus de 4 000 emoji parmi lesquels choisir, ainsi que différents motifs et couleurs avec lesquels nous nous sommes beaucoup amusés. Les fonds d’écran cinématographiques, quant à eux, utilisent la « puissance de Google AI » pour transformer des photos 2D en scènes 3D dynamiques au « look vraiment magique ».

Vidéo de mise au point macro

Il s’agit d’une fonctionnalité exclusive de Pixel 7 Pro, mais Google met à jour l’application appareil photo pour vous permettre d’enregistrer des vidéos en utilisant son mode macro. Cela devrait signifier des gros plans ridicules de vos petits objets préférés.

Palm Timer pour les selfies

Pour les personnes possédant un Pixel 6 et plus récent, vous pourrez désormais utiliser la paume de votre main pour déclencher une minuterie selfie. Google dit que vous le ferez en levant la paume vers l’appareil photo après l’avoir réglé pendant 3 ou 10 secondes.

Planifier un contrôle de sécurité

Google ajoute une nouvelle fonctionnalité appelée Safety Check que vous demandez à votre téléphone d’exécuter. Ce contrôle de sécurité s’exécute sur une minuterie de votre choix qui s’enregistre ensuite avec vous lorsque la minuterie est épuisée. Si vous ne répondez pas, il avertira vos contacts d’urgence et partagera avec eux votre position en temps réel. Pour essayer cela, dites simplement « Ok Google, lance un contrôle de sécurité pendant 30 minutes ».

Partage d’urgence en cas d’accident de voiture

Google étend la détection des accidents de voiture pour lui permettre de contacter vos contacts d’urgence et de partager votre position en temps réel. Pendant des années, cette fonctionnalité a alerté les services d’urgence si vous êtes dans une épave, mais maintenant, elle le dira également à vos proches.

Panneau d’accueil repensé sur l’écran de verrouillage

Si vous êtes du genre à accéder à Google Home depuis l’écran de verrouillage, vous verrez maintenant un panneau d’accueil repensé comme celui ci-dessus pour vous permettre de contrôler vos lumières, de regarder les caméras, de régler la température de votre maison, etc.

L’enregistreur obtient des étiquettes de haut-parleur

L’impressionnante application Recorder de Google devient encore plus impressionnante avec la possibilité d’exporter des transcriptions dans Google Docs, de générer des clips vidéo étiquetés par des haut-parleurs et de vous permettre de rechercher des haut-parleurs spécifiques dans les enregistrements.

Haptique plus intelligente sur les Pixel 6a et 7a

Je ne sais pas pourquoi cela est spécifique aux Pixel 6a et Pixel 7a, mais Google affirme que les deux téléphones ont désormais une haptique plus intelligente. Grâce à « Adaptive Haptics », chaque téléphone peut réduire son intensité de vibration s’il détecte que vous avez posé le téléphone sur une surface dure comme votre bureau ou un comptoir. Je pense que cela a été lancé avec le Pixel 7a (dans les paramètres sonores), il s’agit donc peut-être davantage d’une extension du Pixel 6a.

La charge adaptative devient plus adaptative

La charge adaptative de votre téléphone Pixel « utilise désormais Google AI » pour prédire quand une longue session de charge est sur le point de commencer en fonction de vos habitudes/sessions de charge précédentes. S’il détecte une telle session, il chargera lentement votre téléphone à 100 % une heure avant de penser que vous allez le débrancher. Le but ici est de prolonger la durée de vie de votre batterie.

Nouvelles voix de l’Assistant Google

Et enfin, Google a ajouté deux nouvelles options vocales à Google Assistant, portant le total à 12.

Comme c’est toujours le cas avec Pixel Feature Drops, ces fonctionnalités commenceront à être déployées aujourd’hui, mais cela pourrait prendre des semaines avant qu’elles n’apparaissent toutes sur votre appareil. Une fois que nous aurons plus de détails sur chacun, nous essaierons de vous le faire savoir.

// Google