10 fois Tamannaah Bhatia s’est fixé des objectifs de mode avec power dressing

Shah Rukh Khan fait son grand retour sur grand écran après une pause de plusieurs années. Il a Pathaan de Yash Raj Film avec Deepika Padukone, Dunki de Rajkumar Hirani, Jawan d’Atlee avec Nayanthara en préparation et tous les films ont un énorme buzz autour d’eux. D’après tout ce que les fans ont vu et entendu des films, ils sont sûrs que King sera de retour en force et mettra le feu au box-office. L’attente devient de plus en plus difficile.

Surtout après une si longue pause et son dernier film Zero, qui a été un désastre. Et maintenant, qu’on nous a agréablement rappelé à quoi ressemble la magie de Shah Rukh Khan sur grand écran dans Brahmastra Part 1 de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, c’est un vrai cas de “lahoo mooh lag gaya”. Nous voulons plus de Shah Rukh Khan.

Mais est-ce que toute cette attente le rend nerveux ? King Khan a partagé ses vrais sentiments très honnêtement lors d’un événement récent et cela prouve pourquoi il est tant aimé. Shah Rukh Khan a affirmé qu’il n’était pas du tout nerveux car il savait que tous ses films seraient des super succès. S’adressant à l’hôte lors d’un tête-à-tête lors de l’événement à Sharjah, Shah Rukh Khan a mentionné quelle est sa croyance en ce qui concerne son travail et pourquoi il s’endort et se réveille le matin avec confiance et conviction que ses films et les projets seront aimés par les personnes pour lesquelles ils sont faits.

Découvrez Shah Rukh Khan parler du sort au box-office de ses prochains films Pathaan, Dunki, Jawan

Tout récemment, une autre vidéo du même événement est devenue virale. Où Shah Rukh Khan a partagé ses conseils pour les jeunes d’aujourd’hui. Bien qu’il ait été réticent auparavant car il estimait que les jeunes ne voulaient les conseils de personne, il a partagé une leçon de vie importante qu’il suit lui-même et est garanti de tenir quiconque en bonne position dans diverses phases et situations de la vie. Vous pouvez regarder la vidéo ici. A lire aussi : La star de Pathaan, Shah Rukh Khan, partage une précieuse leçon de vie avec des jeunes et cela vous donnera la chair de poule

Shah Rukh Khan était resté discret depuis un certain temps. Il n’avait pas de projets à raconter et la pandémie a quand même pris un coup lors des événements et des sorties. Puis l’année dernière, son fils Aryan Khan a été impliqué dans l’affaire de la drogue et SRK a de nouveau maintenu un silence digne à ce sujet. C’est vraiment excitant de voir qu’il est dehors et qu’il interagit à nouveau avec les médias dans son attitude et son style très appréciés.