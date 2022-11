10 fois où Urfi Javed a fait monter la température avec des bralettes stylées

Les fans de Bigg Boss 16 ont enfin pu voir la chimie de Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer. Le duo Imlie a littéralement illuminé toute la maison lorsque Fahmaan Khan est venu passer la nuit. Sumbul Touqeer a été déçu lorsque Fahmaan Khan a dû partir. Eh bien, il était venu pour les promotions de Dharam Patni. L’émission commence à partir de lundi sur Colors. Fahmaan Khan s’est également entretenu avec Tina Datta et Shalin Bhanot. En fait, Shalin Bhanot a révélé que Sumbul Touqeer continuait de parler de Fahmaan Khan à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16. Maintenant, Fahmaan Khan a fait une révélation attachante. Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous…

Fahmaan Khan révèle le cadeau de Sumbul Touqeer pour Dharam Patni

On le voit sortir un bracelet. Il semble que Sumbul Touqeer ait porté le bracelet à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16 comme porte-bonheur. La co-vedette d’Imlie, Mayuri Deshmukh, le lui avait offert. Fahmaan Khan dit qu’elle l’a secrètement gardé dans son kit avec une note lui souhaitant de faire basculer l’écran en tant que Ravi Randhawa de Dharam Patni. Hier, les fans n’ont pas pu se contrôler lorsque Fahmaan Khan est entré à l’intérieur et a passé du temps avec Sumbul Touqeer.

Dans sa légende, Fahmaan Khan a écrit : “Comme je l’ai dit, je soutiens tout ce que je ressens. Et je pense que les petits moments de la vie sont ceux qui vous font vous sentir autonome et heureux. Merci pour ce jungli.” Elle l’appelle affectueusement Akkadbagghe. Ils sont également baptisés #BittuKiGungun. En fait, des stars comme Amaal Malik, Rupali Ganguly et Arjun Bijlani expédient également le jodi de SuMaan.

Les fans ont écrit: “Plz hamesha Aryan ki tarah jese payal sambhali thi ye breslet bhi sambhal kar rakhna en tant que fahmaan vous aime tellement tous les deux vous vous aimez et vous manquez”, tandis que quelqu’un d’autre a commenté: “Vous êtes époustouflants et votre entrée h BB house était tout simplement incroyable, mais le moment où vous êtes parti a été un tel cœur brisé… #sumaan vous aime.”