10 fois Jannat Zubair stupéfaite en robes de soirée

Neil BhattAyesha Singh et Aishwarya Sharma émission de télévision vedette Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin est à son apogée drame du triangle amoureux dans la piste en cours en ce moment. Virat, Saï et Pakhi sont à nouveau à la croisée des chemins mais cette fois, Sai est devenu la troisième personne tandis que Virat-Pakhi est marié. Les tables ont tourné et pas pour le mieux, se sentent les fans. Récemment, les fans d’Ayesha Singh, alias Sai Joshi, ont critiqué les créateurs pour avoir été présentés comme faibles malgré tout ce qui n’allait pas avec elle. Et maintenant, les fans ont encore une fois exprimé leur déception alors que Sai se tait lorsque Virat la menace.

Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin rebondissement à venir

Chaîne infos est plein des mises à jour de rebondissements Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Neil Bhatt, Ayesha Singh et Aishwarya Sharma ont récemment vu Virat passer du temps avec Savi chez Sai. Pakhi, qui a peur et s’inquiète pour sa relation et sa famille, arrive chez Sai et blâme Savi pour les problèmes de sa vie conjugale.

Et maintenant, dans le prochain épisode de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Sai et Savi fêteront l’anniversaire de ce dernier. Virat atteindra sa maison et sera choqué de voir la même chose. Savi demandera à Virat son cadeau d’anniversaire et aussi pourquoi il ne se souvenait pas du tout de son anniversaire. Virat s’en prendra alors à Ayesha Singh alias Sai et la menacera des conséquences de la même chose. Il éloigne Savi de Sai tandis que ce dernier se tient là, le cœur brisé et maman.

Les fans s’en prennent aux fabricants

Les fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin sont très contrariés de voir un Sai doux et silencieux. Voir Ayesha Singh alias Sai souffrir dans les épisodes a déconnecté les fans de la série. Découvrez leurs réactions ici :

Je suis désolé, j’en ai tellement marre de faire du battage médiatique sur cette émission. Toutes les tendances vont également en vain. Peut tendance pour Ayesha mais cela aussi en lien avec elle à Ghumshow. Je serai heureux de suivre la tendance d’Ayesha mais pour son nouveau projet, rien n’est lié à Ghum #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin FA. casserole (@ leapp77) 7 décembre 2022

@sidd_vankar @neilbhatt4 #aishwaryasharmabhatt #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin @cockcrow_shaika pourquoi ne peut-il pas être cohérent. Parfois, vous montrez Sai comme fort et parfois faible. Essayez de montrer Sai comme très fort et ne prenez pas de bêtises de CN Porky n V. Pourquoi n’écoutez-vous pas 2 fans Sarita Prakash (@SaritaPrakash9) 7 décembre 2022

https://t.co/vLDbNyYgzu abusant seulement de l’amour des fans pour #AyeshaSingh .en lui associant de larges tendances 4 #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin ne fera que nuire à sa croissance future, ils ne la laisseront pas partir ni ne lui donneront un bon contenu, ne l’utilisez que comme accessoire, ne laissez pas votre amour pour elle bcm une responsabilité pour elle https://t.co/YIAx25Pvli SP Nagashree (@SPNagashree1) 7 décembre 2022

Tout le monde aurait dû arrêter de regarder l’émission à la minute où Virat a épousé Pakhi ! grosse grosse erreur de l’avoir regardé en espérant que pakhi, virat et chavans seront appelés et punis! #ghumhaikisikeypyaarmeiin Tingting (@PoohTingting) 7 décembre 2022

Il est temps que le ghum tombe drastiquement, laissant les fabricants et les écrivains choqués pour avoir pris le public pour acquis pendant 2 ans et 2 mois. Assez d’absurdités affichées à l’écran. @sidd_vankar TOXIQUE est ce que vous avez fait d’un spectacle POTENTIEL, souvenez-vous de cela.#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Vanshita ? (@yoursescape) 7 décembre 2022

Blague après blague ? Patralekha disant qu’elle était celle qui essayait de garder la famille ensemble Elle n’a jamais pu garder sa relation avec Samrat Combien de fois a-t-elle essayé de diviser la famille et tenté de briser #sairat et leur petite famille#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin ?Rajeshwari? (@TARDIS_Zephyr) 7 décembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin Manipuler sa fille et cacher des choses importantes comme l’anniversaire, tout cela parce que Sai Joshi craignait cette foutue femme ? Je ne peux toujours pas croire que Sai aura aussi peur ! Lakshmi, équipe SaiRat (@ Lakshmi21471073) 7 décembre 2022

#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin makers society ko galat valeurs sikha rhe hai..ek MBBS dr.ko kamjor dikha rhe hai.. Sai ko ek nalle police wale ke samne betha diya chaise de kar..ek fille innocente ki jagah ek caractère moins ko sare mil kar importance de rhé hai.??? Bhawana (@Bhawana00099356) 7 décembre 2022

Fans de l’équipe Ghum ! Sérieusement, vous méritez tous un prix pour être si tolérant envers la merde montrée chaque jour ! PS : Au lieu de 10 ans on est à 2 ans et ça compte ??#GhumHaiKisikeyPyaarMeiin pic.twitter.com/JhAdhQCiSx Shyrine || Adieux mes amis ? (@LiliesReliefShy) 7 décembre 2022

Que prévoient les créateurs ? Il faudra attendre et regarder les épisodes pour tout savoir. Jusque-là, continuez à regarder cet espace pour les dernières mises à jour sur Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin.