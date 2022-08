10 films qui font le buzz au Festival international du film de Toronto 2022

TORONTO – Les stars migrent à nouveau vers le nord pour le Festival international du film de Toronto, qui, selon les organisateurs, devrait revenir à ses jours de gloire pré-pandémiques lorsqu’il commencera la semaine prochaine.

Avec une liste d’environ 200 fonctionnalités, les options vont de l’art et essai indépendant à l’appât Oscar en passant par les plaisirs de la foule à gros budget.

Voici un aperçu de 10 des meilleurs paris.

Les Fabelman

Steven Spielberg fait ses débuts au TIFF avec ce qui est décrit comme son film le plus personnel à ce jour. Dans la lignée de « Roma » et de « Belfast », « The Fabelmans » est le récit d’un cinéaste d’auteur sur sa propre enfance. Spielberg filme son adolescence dans l’Arizona du milieu du siècle, retraçant le conflit familial qui l’a façonné. Michelle Williams et Paul Dano incarnent les parents de Sammy Fabelman, tandis que Seth Rogen assume le rôle d’un ami proche de la famille.

Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés

Le détective Benoit Blanc revient au TIFF pour résoudre un autre mystère _ cette fois, dans un Netflix Original se déroulant en Grèce. “Knives Out” de Rian Johnson a fait des vagues lors de sa première au TIFF en 2019, et est devenu un succès critique et au box-office. Trois ans plus tard, Daniel Craig et sa voix traînante sudiste sont de retour, aux côtés d’Edward Norton, Janelle Monae et Kate Hudson.

La baleine

La renaissance de Brendan Fraser bat son plein. L’acteur canado-américain joue dans le dernier film de Darren Aronofsky, pour lequel il recevra également le Tribute Award for Performance du TIFF. “The Whale” est basé sur une pièce de théâtre sur les efforts d’un homme de 600 livres pour renouer avec sa fille adolescente, dépeinte dans le film par la jeune star Sadie Sink. Aronofsky n’est pas étranger au TIFF, ayant montré “Mère!” et “Black Swan” au festival, et ses films ont tendance à générer beaucoup de buzz – et de discours sur Twitter.

Frère

L’adaptation par Clement Virgo du roman primé de David Chariandy sur deux frères trinidadiens canadiens qui grandissent à Scarborough, en Ontario, est l’un des titres canadiens les plus en vogue au festival cette année. Situé dans la scène hip-hop des années 1990, le film est un portrait époustouflant de l’arrondissement de l’est de Toronto, a déclaré le PDG du TIFF, Cameron Bailey.

Femmes qui parlent

La cinéaste et actrice canadienne Sarah Polley est à la place de la réalisatrice dans cette adaptation du roman de Miriam Toews sur les femmes d’une communauté religieuse isolée confrontées à une épidémie d’abus. Le casting comprend Frances McDormand, Rooney Mara et Jessie Buckley, qui a été nominée pour un Oscar l’année dernière pour son rôle dans “The Lost Daughter”. Il s’agit du premier long métrage de Polley en près d’une décennie.

Mon policier

Harry Styles joue dans ce film basé sur le roman de Bethan Roberts sur l’amour interdit dans les années 1950. Styles joue Tom, un policier qui épouse Marion mais tombe amoureux de Patrick, un conservateur de musée. Le trio essaie de naviguer dans ce délicat triangle amoureux, mais ses ramifications les affectent pour les décennies à venir. Le TIFF a déjà annoncé que l’ensemble de la distribution recevrait un Tribute Award for Performance.

Les nageurs

Alors que la première place au TIFF a toujours été considérée comme une malédiction _ considérez, par exemple, le panoramique critique de “Dear Evan Hansen” l’année dernière, et le fait que “Borg vs. McEnroe” de 2017 et “Outlaw King” de 2018 » n’a pas réussi à faire sensation. Mais Bailey dit que “The Swimmers” vaut votre temps. Basé sur l’histoire vraie de Yusra et Sara Mardini, deux sœurs qui ont fui la guerre en Syrie pour l’Europe et se sont retrouvées avec une chance de participer aux Jeux olympiques. La réalisatrice Sally El Hosaini a été sélectionnée pour le TIFF Tribute Award for Emerging Talent.

À la montée

Le premier long métrage de l’actrice Sanaa Lathan est basé sur le roman d’Angie Thomas, qui a également écrit “The Hate U Give”. “On the Come Up” suit Bri, une lycéenne qui veut devenir une star du rap et vivre le rêve que son père n’a jamais eu la chance de réaliser. Les romans de Thomas sont des succès critiques, mais une grande partie du buzz autour de ce film est liée au fait que Lathan _ qui est surtout connue pour son rôle principal dans “Love & Basketball” _ est la réalisatrice.

Frères

L’acteur canado-américain Luke Macfarlane est un habitué des films d’amour faits pour la télévision Hallmark Channel, mais il fait le saut vers une comédie romantique sur grand écran avec “Bros”, co-écrit par sa co-vedette, Billy Eichner. Cette comédie romantique gay, réalisée par Nicholas Stoller et produite par Judd Apatow, suit un animateur de podcast d’une grande ville (Eichner) alors qu’il tombe amoureux d’un avocat d’une petite ville (Macfarlane) à New York.

Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic

Cette production de Roku Channel promet de parodier les biopics des rock stars de la même manière que Weird Al parodie leurs chansons. Il met en vedette Daniel Radcliffe dans le rôle de Yankovic et retrace son ascension vers la gloire. Rainn Wilson, Evan Rachel Wood et Quinta Brunson complètent le casting en tant que Dr Demento, Madonna et Oprah Winfrey, respectivement.