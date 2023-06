10 films que vous ne connaissiez peut-être pas ont des scènes tournées au Canada

Il est devenu assez courant, surtout à l’ère de Netflix, de reconnaître certaines parties du Canada comme une scène destinée à être ailleurs.

Peut-être que ce gratte-ciel de « New York » ressemble trop à un immeuble de Toronto, ou que le « centre-ville local » d’un film Hallmark ressemble beaucoup à Maple Ridge.

Voici quelques fois où cet instinct était correct avec dix films qui utilisaient des lieux canadiens compilés dans une version de DatSlots.

Titanic (1997)

Ce film d’amour emblématique a tourné plusieurs scènes à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Le port de la ville est le plus proche de l’endroit où le Titanic a coulé dans l’océan Atlantique Nord.

Dead Pool (2016)

Le plus grand film de super-héros de Ryan Reynolds, né à Vancouver, présentait plusieurs décors de la ville natale de la star. Outre les lieux généraux du centre-ville, le film a tourné des scènes à l’Université Royal Roads à Victoria et au n ° 5 Orange sur la rue Main à Vancouver.

Ça (2017)

Cette adaptation de Stephen King a été tournée dans plus de dix endroits en Ontario. Les emplacements comprennent la carrière d’Elora dans le canton d’Elora, Oshawa, West Montrose, Port Hope, Pickering, Hamilton et plusieurs endroits à Toronto.

Docteur Strange dans le multivers de la folie (2022)

Bien que principalement tourné au Royaume-Uni, ce film de Marvel Comics avait également des scènes tournées à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Aquaman (2018)

Réalisant plus d’un milliard de dollars au box-office, Aquaman est le film le plus rentable de DC de tous les temps. Ce grand film avait plusieurs paysages et scènes tournés à Terre-Neuve-et-Labrador, plus précisément dans la région de Petty Harbour.

Thor : Amour et tonnerre (2022)

Le quatrième film de la série Thor, ce film présentait le centre-ville de Vancouver ainsi que des arrière-plans à proximité de l’Université de la Colombie-Britannique.

Jurassic World : Dominion (2022)

Bien qu’il s’agisse du troisième versement le plus rentable de la franchise Jurassic Park, il a reçu un score de tomates pourries de seulement 29%. Jurassic World: Dominion a tourné à l’international, tournant à Malte, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Cette équipe de tournage a également fait quelques arrêts au Canada, tournant à Merrit, Ashcrost et Burnaby, en Colombie-Britannique.

Escouade suicide (2016)

Ce film anti-héros de DC a rapporté plus de 325 millions de dollars, malgré un score de 26% pour Rotten Tomatoes. Ce film a mis Toronto en valeur, filmant dans neuf endroits de la ville. Des clichés ont été capturés sur la rue Yonge, la rue Front W près de la gare Union et même à la gare de Lower Bay, la station de métro désormais hors service qui passe sous la gare de Bay.

Rapide et furieux 7 (2015)

Furious 7 est le film Fast and Furious le plus rentable de la franchise, et ce film a conduit par Bloor St., Toronto pour quelques-uns de ses plans.

American Psycho (2000)

Ce film qui a maintenant 23 ans a été tourné presque entièrement à Toronto. Le Centre Toronto-Dominion abritait le bureau de Patrick Bateman, et plusieurs restaurants de Toronto ont également été utilisés comme lieux de tournage dans ce film. Le Montana Restaurant and Bar sur John St., le Senator Restaurant sur Victoria St. et le Shark City Bar and Grill sur Eglinton Ave. ne sont que quelques-uns.