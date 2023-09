10 films préférés au Fantastic Fest 23 : Timeloops, Mutants, plus

Si vous aimez les films de genre, là ça n’a vraiment rien à voir avec Fantastic Fest. Alors que la plupart des festivals proposent une sélection plus équilibrée de films couvrant tous les genres, ce festival basé à Austin, au Texas, ne diffuse que de la bonne merde. D’autres festivals les appellent parfois « Midnight Movies », mais il est toujours minuit au Fantastic Fest. L’horreur, la science-fiction, la fantasy, les arts martiaux, tout ce qui n’est jamais nominé pour un prix, voilà l’essence même du festival. Ces dernières années, de grands films comme Zombieland, Split, Frankenweenie, et Le Labyrinthe de Pan y ont joué, mais l’accent est en réalité mis sur les très nombreux petits films que le grand public ne découvre que bien plus tard, voire jamais.

Par exemple, notre film préféré de 2022, Le paradoxe d’Antarèsn’est toujours pas sorti aux États-Unis tandis que plusieurs autres (Le menu, Werewolf by Night, Smile, Bones and All) est devenu plus tard le favori des fans. Mais maintenant, nous sommes en 2023 et nous sommes ici avec une liste de films de genre incroyables, étranges et merveilleux que vous devriez maintenant mettre sur votre radar pour l’année à venir. Certains d’entre eux ont des plans de sortie, d’autres non, mais tous valent au moins un coup d’œil.

De plus, nous avons ajouté des informations sur quelques films que nous avons manqués au festival mais dont nous avons également entendu des choses étonnantes.