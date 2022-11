10 films les plus rentables de l’année 2022 jusqu’à présent

Il ne fait aucun doute que Malaika Arora est la diva la plus chaude et la plus en forme de B-town. Elle est sensationnelle, magnifique et absolument magnifique. Depuis ses jours de Chaiyya Chaiyya, Malaika Arora a gouverné nos cœurs. Après un petit écart, Malaika Arora est revenue à la danse en apparaissant dans le remake de Aap Jaisa Koi pour An Action Hero d’Ayushmann Khurrana. Uff, la chaleur ! Malaika a mis le feu aux écrans et comment. Maintenant, elle a partagé une vidéo BTS montrant ses looks de la chanson et comme toujours, elle est tout simplement personnifiée.