Halloween III : La Saison de la Sorcière (1982) Bande-annonce officielle

En parlant de Carpenter, dont le nom n’est jamais loin d’être mentionné à cette période de l’année, ce Halloween suite – sortie en 1982, un an après Halloween II a continué l’histoire du classique slasher de Carpenter – était une expérience visant à transformer la série en anthologie en racontant une histoire qui n’impliquait pas que Michael Myers poignardait des adolescents. Cela impliquait cependant Halloween (en particulier un complot dingue sur un complot alimenté par la sorcellerie visant à infecter les enfants américains avec des masques maudits), et bien que Carpenter ait produit plutôt que réalisé, ses empreintes stylistiques sont partout. Aimer ou le detesté, Halloween III Il faut le voir pour le croire, et ce n’est pas une saison effrayante si vous n’avez pas le jingle Silver Shamrock coincé dans votre tête au moins une fois.