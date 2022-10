10 faits sur le terrible début de Premier League

Le début lamentable de Liverpool pour la saison de Premier League 2022-23 s’est poursuivi avec la défaite 3-2 de dimanche à Arsenal qui les a laissés se vautrer 10e du tableau.

2 Connexe

L’équipe de Jurgen Klopp n’a amassé que 10 points jusqu’à présent cette saison après en avoir perdu deux et fait match nul quatre de ses huit premiers matches de championnat.

Les Reds ont accumulé des totaux de plus de 90 points au cours de trois des quatre saisons précédentes, dont 99 lorsqu’ils ont remporté le titre en 2019-2020, afin de les voir lutter pour faire du surplace en milieu de tableau sous deux des trois équipes nouvellement promues. est venu comme un choc.

Voici 10 faits et statistiques qui aident à illustrer à quel point Liverpool a été décevant jusqu’à présent cette saison.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

1. Loin du rythme

La victoire 3-2 d’Arsenal signifiait qu’ils revenaient au sommet de la Premier League au-dessus de Manchester City, tandis que Liverpool vaincu glissait à la 10e place, à 14 points du leader. Cela vient après que l’équipe de Klopp ait terminé 23 points au-dessus des Gunners au classement de la saison dernière.

2. Points de chute à profusion

Liverpool a perdu des points lors de six de ses huit premiers matches de championnat de la campagne 2022-23. Au total, les Reds ont déjà vu 14 points aller mendier cette saison.

À titre de comparaison, il a fallu attendre leur 19e match de la saison dernière pour perdre autant de points et ils n’ont perdu que 12 points au total lors de leur saison victorieuse en 2019-20.

3. Le pire départ depuis une décennie

Liverpool a enregistré son pire début de campagne en championnat depuis une décennie, depuis 2012-13, lorsqu’il a accumulé neuf points lors de ses huit premiers matchs sous Brendan Rodgers lors de sa première saison à la tête d’Anfield. L’équipe a ensuite terminé septième du tableau, à 28 points du champion Manchester United.

Cependant, ce n’est pas le pire début de saison des Reds en Premier League; cela s’est produit en 2010-11 sous Roy Hodgson, lorsque son équipe a obtenu six points lors de ses huit premiers matches.

jouer 0:49 Julien Laurens réagit à la victoire 3-2 d’Arsenal contre Liverpool.

4. Jouer au rattrapage

Grâce en grande partie à un talent nouvellement acquis pour encaisser des buts en début de match, Liverpool a déjà passé plus de temps derrière dans les matchs cette saison (251 minutes) qu’il ne l’a fait sur l’ensemble de la saison dernière (236 minutes).

5. Démarrages lents

Liverpool s’est déjà retrouvé à la traîne à la mi-temps à six reprises cette saison, n’ayant été en retard qu’une seule fois à la pause la saison dernière – à Manchester City en avril. Les Reds étaient menés 2-1 à la mi-temps à l’Etihad uniquement pour que Sadio Mane égalise dans la première minute de la seconde mi-temps, et le match s’est terminé 2-2.

Quoi de plus, selon Optales Reds ont été si lents à démarrer cette campagne que si tous les matchs de Premier League 2022-23 s’étaient terminés à la mi-temps, ils seraient au plus bas de la ligue avec seulement quatre points à leur actif (W1 D1 L6).

6. Problèmes lors de leurs voyages

La défaite contre Arsenal aux Emirats était le quatrième déplacement consécutif de Liverpool sans victoire en Premier League, ce qui représente sa plus longue séquence depuis octobre à décembre 2020, lorsqu’ils ont traversé cinq matchs d’affilée sans en gagner aucun.

– Bilan du week-end: l’inclinaison du titre de Liverpool en lambeaux

– Olley: Arsenal fait une grande déclaration en tant que prétendant au titre

7. La malédiction de Bournemouth

Jurgen Klopp doit être en train de ruiner le jour où son équipe s’est déchaînée pour enregistrer une victoire catégorique 9-0 sur Bournemouth le 27 août. Depuis ce jour fatidique, qui a conduit au licenciement de Scott Parker en tant que manager, les Cherries sont invaincus en Premier League et ont récolté neuf points en cinq matchs sous le patron par intérim Gary O’Neil. Seuls Manchester City (13), Arsenal (12) et Tottenham (10) ont gagné plus de points sur cette période.

D’un autre côté, Liverpool n’a récolté que cinq points depuis, et en tant que tel, il est même maintenant à deux points sous Bournemouth dans le tableau (bien que les Cherries aient joué un match de plus.)

8. Différence de buts précaire

L’une des bizarreries du classement actuel de la Premier League est que Liverpool, 10e, est en dessous de trois équipes avec une différence de buts négative : Manchester United (5e place, -2), Bournemouth (8e, -12) et Fulham (9e, – 4).

Mais sans cette raclée 9-0 des Cherries fin août pour fausser leur colonne +/-, les Reds auraient eux aussi une différence de buts négative (-1).

Roberto Firmino de Liverpool a marqué pour égaliser le match à 2-2, mais Arsenal est allé remporter une victoire 3-2 qui a laissé les Reds 10e en Premier League. Justin Setterfield/Getty Images

9. Salah perd la touche dorée

Mohamed Salah – qui a partagé le soulier d’or de la Premier League la saison dernière avec Son Heung-Min de Tottenham après avoir marqué 23 buts – semblait avoir commencé la saison de manière dynamique avec un but et une passe décisive lors de la victoire 3-1 contre Manchester City dans le Bouclier de la communauté. Cependant, la production de buts de l’Égyptien a depuis été décevante avec seulement deux buts en championnat lors de ses huit premières apparitions en championnat, et aucun lors de ses cinq derniers matchs.

En effet, le dernier but de Salah en Premier League est survenu lors d’une défaite 2-1 contre Manchester United à Old Trafford le 22 août. Depuis lors, il n’a pas réussi à marquer contre Bournemouth, Newcastle, Everton, Brighton et Arsenal.

Pendant ce temps, l’ancien coéquipier Mane a déjà marqué quatre buts en neuf matches de Bundesliga pour le Bayern Munich et sept en 14 matchs au total. Juste dire.

10. Payer la pénalité

Bukayo Saka a porté le coup crucial pour Arsenal dimanche lorsque l’attaquant de 21 ans a converti le but de la victoire sur penalty à la 76e minute.

Alors que la finition était confiante et assurée, les chiffres étaient certainement aussi du côté de Saka lorsqu’il s’est levé, car le record du gardien de but de Liverpool Alisson contre les tirs au but est suffisant pour donner à la plupart des preneurs un coup de pouce opportun.

L’international brésilien n’a sauvé qu’un seul des 12 tirs au but auxquels il a été confronté au cours de sa carrière à ce jour, sept (y compris celui de Saka) ont été marqués et quatre manqués.

Les informations du groupe de statistiques et d’informations d’ESPN ont été utilisées dans ce rapport