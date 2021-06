10 faits moins connus sur la star argentine et le joueur de Barcelone

Lionel Messi est né sous le nom de Luis Lionel Andres Messi le 24 juin 1987 à Rosari en Argentine. L’un des plus grands footballeurs du monde vient d’un milieu modeste. En fait, à l’âge de 11 ans, lorsqu’on lui a diagnostiqué un déficit en hormone de croissance, ses parents n’avaient pas les moyens de payer son traitement qui coûtait 900 $ par mois. Il n’a pu subir le traitement qu’après avoir signé un contrat avec le FC Barcelone et s’être installé en Espagne. Le club de football avait payé son traitement.

En ce qui concerne sa vie personnelle, Messi est marié à Antonella Roccuzzo depuis 2017. Le duo a la chance d’avoir trois fils – Thiago Messi, Ciro Messi et Mateo Messi. Ce n’est pas seulement un grand joueur, c’est aussi un grand humain dans l’âme. Le footballeur a généreusement contribué à plusieurs nobles causes.

Le jour de son anniversaire aujourd’hui, voici un aperçu de certains des faits les moins connus à son sujet :

Le footballeur est également connu sous le nom de « The Flea » pour son agilité et sa vitesse.

Messi est l’un des footballeurs les plus riches du monde. Sa valeur nette est d’environ 126 millions de dollars.

Carles Rexach, le premier directeur de l’équipe de Barcelone, a été tellement impressionné par ses compétences qu’il l’a immédiatement engagé. Comme il n’y avait pas de papier disponible à ce moment-là, le contrat a été écrit sur un papier de soie.

Messi a fait ses débuts au FC Barcelone en 2003 lors d’un match contre le RCD Espanyol. Il avait 17 ans à l’époque et était le troisième plus jeune à jouer pour Barcelone. Non seulement il était aussi le plus jeune joueur à avoir marqué pour le club.

Il a deux passeports. Comme il est citoyen argentin et espagnol. Il a pris la nationalité espagnole en 2005.

Messi a hérité du maillot n°10 de Barcelone du footballeur emblématique Ronaldinho en 2008.

Le footballeur a remporté son premier prix de Joueur mondial de l’année de la FIFA en 2009.

La Fédération royale espagnole de football avait approché l’as pour rejoindre l’équipe espagnole de football, mais il a refusé l’offre.

Il a fondé la Fondation Leo Messi qui vise à fournir aux enfants les meilleurs établissements d’enseignement et de santé.

Messi est également l’ambassadeur de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

