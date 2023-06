10 façons gratuites de profiter du grand air – Shaw Local

Un été en plein air, c’est plus que du plaisir au soleil.

Passer du temps à l’extérieur peut améliorer votre santé physique et mentale.

Charles Murray, coach bien-être Silver Cross, a énuméré 10 avantages d’être à l’extérieur dans un article du 12 avril sur le site Web de Silver Cross.

Les avantages comprenaient un plus grand sentiment de bonheur, moins de dépression et une meilleure concentration.

Vous ne savez pas où se trouve le divertissement extérieur gratuit ? Voici 10 suggestions pour vous aider à démarrer.

Les enfants ne sont pas les seuls à bénéficier du jardin d’enfants d’Elwood, des centaines d’espèces indigènes visitent le jardin. Le Children’s Garden d’Elwood a récemment célébré son 25e anniversaire. Samedi 9 juillet 2022 à Elwood. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Visitez le site Web de chaque emplacement pour plus d’informations.

1. Projet de jardin pour enfants à Elwood : Le jardin offre des possibilités de jeux et d’exploration de la nature pour les personnes de tous âges et des concerts gratuits en plein air à certaines dates. Visite villageofelwood.com.

2. Arroyo Trails, A Discovery Woodlands in Channahon: Ce développement de parc naturel de 78 acres comprend une promenade d’histoire; grimpeur de grumes; stations de remise en forme; jardin des pollinisateurs; ruisseau sinueux; Cour de récréation; amphithéâtre; pavillon; et l’anneau du conseil pour la conversation, la danse, le théâtre, la musique et les contes. Visite channahonpark.org/arroyo-trails.

3. Parcourez un sentier. Explorez l’un des 15 sentiers du district de Forest Preserve du comté de Will. Lisez à propos de chaque sentier à reconnectwithnature.org/preserves-trails/trailschoisissez-en un et passez du temps au grand air.

4. Observez la faune. Le district de Forest Preserve du comté de Will possède des ponts d’observation de la faune à plusieurs endroits. Retrouvez-les sur reconnectwithnature.org/activities/wildlife-viewing.

Un merle d’Amérique est assis dans un arbre le long du sentier Old Plank Road le vendredi 23 juin 2023 à Frankfort. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

5. Midewin National Prairie à herbes hautes à Wilmington : Comprend de nombreux programmes gratuits pour enfants tout l’été et diverses visites pour adultes, y compris une visite autoguidée des parterres de fleurs sauvages. Le centre d’accueil propose également de nombreux affichages. Visite fs.usda.gov/midewin.

6. Parc Pilcher à Joliette: Profitez des pistes cyclables, des sentiers pédestres, des terrains de jeux et des aires de pique-nique sur 640 acres de terrain. Visitez les animaux et découvrez les expositions au Pilcher Park Nature Center, 2501 Highland Park Drive, Joliet. Appelez le 815-741-7277 ou visitez jolietpark.org/pilcher-park-nature-center.

7. Parc Dellwood à Écluse: Ce parc de 150 acres sur la route 171 et Woods Drive est rempli de collines et de terrains de jeux. Visite lockportpark.org/location/dellwood-park.

8. Vivez à l’extérieur musique: Vous pouvez écouter de la musique live gratuite certains vendredis dans le parc de préservation de Lockport et Joliet et chaque semaine le jeudi soir lors de la série annuelle « Concert on the Hill » du parc du bicentenaire Billie Limacher. Pour un calendrier des événements, visitez cityoflockport.net/876/2023-Fridays-in-the-Park, jolietpark.org/events-gratuits et bicentennialpark.org.

9. Sentier des vieilles planches : Ce «rail-trail» pavé de 22 miles relie Joliet, New Lenox, Frankfort, Matteson, Richton Park, Park Forest et Chicago Heights. En plus d’explorer le sentier, vous pouvez également consulter le calendrier des événements spéciaux à oprt.org/events.htm.

10. Faites une petite promenade. Transformez une promenade dans votre quartier en aventure en un tour de main. Têtes, tournez à droite. Queues, tournez à gauche. Allez-y seul ou amenez un ami.