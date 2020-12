Chaque année sauf celle-ci, l’objectif principal des matchs de football universitaires modernes pourrait être facilement expliqué:

Ils existent pour augmenter le tourisme local et produire une expérience festive pour les équipes participantes et leurs fans, selon leurs missions déclarées. Ils fournissent également une programmation télévisée en direct pendant la saison des fêtes pour The Walt Disney Company, qui possède ESPN et ABC.

Mais vint ensuite la pandémie de COVID-19, bouleversant une grande partie de cela:

À quoi cela sert-il si le tourisme est découragé et la fréquentation des fans est sévèrement limitée en raison des restrictions de santé publique? Et à quel point ces jeux peuvent-ils être festifs pendant un hiver sombre comme celui-ci, lorsque les défilés d’avant-match ont été annulés et que les équipes de bowling sont principalement confinées à leurs hôtels?

Nous sommes sur le point de le découvrir. Disney obtiendra toujours beaucoup d’inventaires télévisés pour son investissement, à partir de samedi. Pourtant, le nombre de participants consentants s’est réduit à 34 matchs par rapport aux séries éliminatoires qui prévoyaient à l’origine d’avoir un record de 44.

Voici 10 façons dont ils seront différents dans leur style et leur substance:

C’est une sorte de politique

Onze matchs de bol ont été annulés, dont neuf dans des États remportés par le président démocrate élu Joe Biden. L’un de ces jeux – le Fenway Bowl dans le bastion démocrate de Boston – a été remplacé par un jeu unique récemment ajouté dans l’Alabama politiquement rouge: le Montgomery Bowl.

Les deux autres matchs annulés sont le Bahamas Bowl à Nassau et le Sun Bowl à El Paso, au Texas, qui a été durement touché par la mort du COVID-19.

Sur les 34 matchs restants, 33 se déroulent dans des États qui ont récemment été remportés par le président Trump, un républicain, ou ont des gouverneurs républicains, qui sont généralement favorables à des restrictions de santé plus souples que les démocrates. Un match – le New Mexico Bowl – a même déplacé son jeu au Texas rouge républicain, éludant les restrictions au Nouveau-Mexique, un État démocrate qui avait interdit les rassemblements de plus de cinq personnes.

Le seul match de bowl encore programmé dans un État de Biden avec un gouverneur démocrate est le Rose Bowl, qui n’autorisera pas la présence des fans.

« Vous voyez une très grande différence d’un état à l’autre, donc je pense que vous verrez probablement cela aussi pendant la saison du Bowl », a déclaré ce mois-ci le directeur exécutif de Bowl Season, Nick Carparelli, lors d’une discussion en ligne pour le LEAD1. Association, qui représente les 130 directeurs d’athlétisme de la subdivision Football Bowl.

La fièvre de la cabine est un problème

Disneyland est fermé, tout comme les autres attractions touristiques majeures à proximité des jeux de bol. Normalement, les équipes participantes visitent ces sites dans le cadre d’un voyage qui dure plusieurs jours, y compris Disneyland pour les joueurs de Rose Bowl. Pas cette année.

Les équipes pourraient plutôt être en ville que pendant deux nuits, plus comme un match sur route de saison régulière. Au Military Bowl, près de Washington, DC, les équipes peuvent uniquement faire une visite à cheval du National Mall et des monuments. Dans le cas contraire, le divertissement est principalement limité à la salle de jeux de l’hôtel, où les joueurs seront isolés.

« Il y a tellement de choses à faire et à voir et être piégé à l’intérieur de cet hôtel ne sera pas facile pour les gars », a déclaré le directeur exécutif de Military Bowl, Steve Beck, lors de la discussion LEAD1.

En revanche, le Holiday Bowl de San Diego en a tenu compte dans sa décision d’annuler cette année après avoir joué chaque année depuis 1978.

«Nous sommes une organisation à but non lucratif, et notre activité consiste à générer du tourisme pour San Diego», a déclaré Mark Neville, directeur exécutif de Holiday Bowl, à USA TODAY Sports. «Eh bien, nous n’allions pas pouvoir générer du tourisme même si nous jouions. … Nous n’allions pas être en mesure de fournir l’expérience aux joueurs et aux fans venant en ville.

Certaines équipes pourraient plutôt rentrer chez elles

Boston College (6-5), Pitt (6-5), Virginia (5-5) et Stanford (3-2) ont décidé de ne pas jouer à des matchs de bowling, choisissant de rentrer chez eux pour les vacances après une année exténuante au lieu de participer à un jeu de bol mineur sans festivités.

L’entraîneur du Boston College, Jeff Hafley, a noté que la pandémie «empirait» et a déclaré que ses joueurs n’étaient plus avec leurs familles depuis juin après avoir été isolés avec leurs coéquipiers. Il s’est demandé si cela valait la peine «pour nous de passer par trois semaines de pratique, de continuer à rester en bonne santé, de continuer à rester loin de nos familles, et ensuite de ne pas savoir: le jeu de bowling va-t-il vraiment se produire? Allons-nous manquer Noël avec nos familles et se faire dire le 25 que nous n’allons vraiment pas jouer?

Les bols se débattent

Les jeux de bowl rapportent généralement de l’argent grâce aux revenus de la télévision, à la vente de billets et aux commandites. Dans le cas du Military Bowl, il tire normalement environ 60% de ses revenus de la vente de billets mais ne sera pas autorisé à avoir des fans cette année. Le jeu a dû s’appuyer sur des fonds de réserve à la place.

«Nous savons que nous allons perdre de l’argent cette année», a déclaré Beck, dont le jeu profite aux militaires actuels et anciens – une mission unique parmi les quilles. «Ce serait perdre plus d’argent si nous n’avions pas le jeu de bol cette année.»

Les matchs de bowl ont également dû renégocier les contrats avec les conférences des équipes, réduisant les paiements que les bowls donneraient normalement aux équipes via leurs bureaux de ligue.

En 2017-2018, le «bénéfice» du paiement combiné du bol pour toutes les écoles et conférences était de 448 millions de dollars pour 40 grands matchs universitaires après soustraction des dépenses combinées de bol, selon les derniers formulaires de dépenses disponibles.

Cette année, les dépenses seront à la baisse pour les équipes en raison de voyages plus courts, tout comme les revenus des jeux. Les organisations de Bowl ont également dû réduire les coûts et la rémunération des employés.

«Je sais que les bols se sont engagés à faire de leur mieux pour couvrir les dépenses de l’équipe», a déclaré Carparelli. «Je ne pense pas qu’il y ait trop d’équipes qui vont devoir perdre de l’argent aux matchs de bowling.»

Disney conduit ce bus plus que d’habitude

Sur les 34 jeux restants, 13 appartiennent à ESPN Events, une division d’ESPN, et 20 appartiennent à des organisations locales à but non lucratif. L’autre match, le championnat national College Football Playoff, est géré par les éliminatoires à but lucratif.

Tous sauf un seront télévisés par ABC ou ESPN Inc., qui a accepté de payer 7,3 milliards de dollars sur 12 ans juste pour téléviser les plus grands matchs d’après-saison uniquement: les séries éliminatoires de football universitaire et les six bowls du Nouvel An. Même si d’autres entreprises souffrent des fermetures, Disney continuera de bénéficier du fait que les gens restent à la maison et regardent.

«À bien des égards, ils se soucient moins du nombre de personnes présentes dans les gradins», a déclaré Gary Cavalli, ancien directeur exécutif de ce qui est maintenant le Redbox Bowl dans la région de la baie. «Ils sont devenus maîtres dans l’utilisation d’angles de caméra qui ne montrent pas les gradins. Cette année, avec des stades vides… les jeux ne sont en réalité que des événements faits pour la télévision.

ESPN a refusé une demande d’interview d’USA TODAY Sports pour parler de l’entreprise de bowling. Dans un communiqué, ESPN a déclaré: «Nous nous engageons à créer un environnement sûr pour chacun de nos matchs de bowling, en respectant les directives locales et nationales respectives, ainsi que celles de la NCAA et de chaque équipe et conférence. Les réservations d’hôtel, les déplacements, la configuration du stade et d’autres éléments du jeu ressembleront à ce que les équipes ont rencontré tout au long de cette saison. »

Les patrons du bol plus nerveux que d’habitude

C’est la période de l’année où ils gagnent vraiment leur salaire, comme Rick Baker du Cotton Bowl l’a fait en 2018 avec 959000 $, selon le formulaire fiscal du bol. Mais une fois que les sélections des équipes seront finalisées vers le 20 décembre, elles auront un délai d’exécution beaucoup plus court que d’habitude. Au lieu d’avoir plusieurs semaines pour se préparer aux jeux et vendre des billets après les sélections, beaucoup auront 11 jours ou moins.

Ensuite, il y a la possibilité d’une épidémie de COVID-19 sur une équipe avant le match. Et si les équipes ne peuvent pas jouer? Une idée qui a été lancée est d’avoir un «enclos» d’équipes alternatives prêtes, ce qui pourrait ne pas être pratique.

« Je ne pense pas qu’il y aura quelqu’un en réserve après ce moment, donc soit le match continue, soit le match est annulé à la fin, ce qui serait tout simplement terrible », a déclaré Beck.

Les propriétaires de l’équipe pro sont libérés

Les cinq matchs qui avaient été affiliés aux propriétaires d’équipes sportives professionnelles ont été annulés, y compris le Quick Lane Bowl (Detroit Lions) et Pinstripe Bowl (New York Yankees). Le Fenway Bowl avait été présenté comme un partenariat entre ESPN Events et la branche marketing des Boston Red Sox. À Los Angeles, le LA Bowl appartient et est exploité par le SoFi Stadium, qui a été construit par le propriétaire des Los Angeles Rams Stan Kroenke.

Le Redbox Bowl, qui avait été exploité par les 49ers de San Francisco avant qu’ils ne décident de se retirer de l’industrie du bol l’hiver dernier, a également été annulé.

Sans beaucoup de ventes de billets cette année, ces opérateurs à but lucratif ont mis fin à ces jeux de niveau inférieur.

Les défilés d’avant-match seront virtuels

La Rose Parade à Pasadena, en Californie, est annulée et remplacée par un spectacle de deux heures «repensé» le jour de l’An avec des spectacles musicaux et de fanfare en direct sur bande, des segments réconfortants sur la Rose Parade, des apparitions d’invités de célébrités et plus », selon son site Web.

Le défilé militaire du Bowl à Annapolis, dans le Maryland, est remplacé par un «défilé virtuel» le 27 décembre avec diverses courtes vidéos du public qui comprennent des performances de groupe et des messages de soutien aux militaires.

Les villes et les entreprises vont souffrir

Ils sont durement touchés depuis mars par des cas de COVID-19, des fermetures et des déplacements réduits. Dans les années normales, beaucoup ont reçu un coup de pouce supplémentaire des milliers de fans qui ont inondé la ville pour les jeux de bol. Cette année, les jeux qui n’ont pas été annulés n’attireront pas beaucoup de fans pendant plus de quelques jours, ce qui est toujours mieux que rien pour les entreprises locales.

Le Holiday Bowl a généré un impact économique de 49,5 millions de dollars pour San Diego en 2018, selon une étude de l’État de San Diego. Après l’annulation du match cette année, les organisateurs du bol ont tenté d’aider les 78000 nouveaux travailleurs du tourisme au chômage dans une économie de San Diego qui en comptait plus de 200000 dans ce secteur avant la pandémie, selon un rapport d’octobre de l’Association des gouvernements de San Diego. .

« Beaucoup d’entre eux sont également en situation d’insécurité alimentaire, nous travaillons donc avec eux et la banque alimentaire de San Diego pour aider à collecter des fonds et à fournir des repas à au moins certaines de ces personnes sans travail », a déclaré Neville .

La normalité est le but

Malgré la pandémie, il y a toujours une demande pour des matchs de bowling – des équipes qui veulent y jouer et des téléspectateurs qui veulent les regarder. C’est pourquoi le système est passé de 18 matchs en 1996-97 au plan initial de 44 cette saison.

Avec une réduction de l’offre de jeux, la demande d’équipes avec des records de victoires cette saison devrait également être forte, même s’il n’y a pas d’exigences de victoire-défaite pour que les équipes deviennent éligibles au bol.

L’objectif apparent est de gagner autant de normalité que possible avant qu’un vaccin ne puisse aider à en restaurer encore plus l’année prochaine.

«C’est tellement important pour les équipes et les communautés», a déclaré Carparelli. «Je pense que cela a été renforcé cette année, et je pense qu’à l’approche de l’année prochaine, je pense qu’en tant que société, nous allons apprécier beaucoup plus de choses que nous ne l’avons fait. Mais je pense que le système de bol en général sera l’une de ces choses.

Suivez le journaliste Brent Schrotenboer @Schrotenboer. Courriel: bschrotenb@usatoday.com