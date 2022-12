10 façons d’éviter la pénalité de retrait anticipé de l’IRA

“La pire chose que vous puissiez faire est de prélever sur votre compte de retraite avant sa destination, car alors qu’en sera-t-il de votre retraite?” a déclaré Ed Slott, expert-comptable agréé et expert de l’IRA basé à Rockville Center, New York. “Je ne ferais cela que si c’était le dernier recours et que c’était le seul argent que vous aviez.”

Vous pouvez être exempté de la pénalité si les fonds de l’IRA sont utilisés pour payer les frais d’études supérieures éligibles pour vous, votre conjoint ou vos enfants ou petits-enfants ou ceux de votre conjoint.

Les coûts admissibles comprennent les frais de scolarité, les frais, les livres, les fournitures, l’équipement requis pour l’inscription ou la fréquentation d’un étudiant et les dépenses pour certains services ayant des besoins spéciaux. Le logement et la pension sont également admissibles pour les étudiants qui fréquentent l’école au moins à mi-temps.

Les étudiants doivent fréquenter un collège, une université, une école professionnelle ou une autre institution pouvant participer aux programmes d’aide aux étudiants du Département américain de l’éducation. (Ils comprennent “pratiquement toutes” les institutions accréditées, publiques, à but non lucratif et privées à but lucratif, selon l’IRS.)