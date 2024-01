Shutterstock

Les poignées d’amour, ces poches tenaces d’excès de graisse autour de la taille, peuvent être une source de frustration pour beaucoup de mes clients. Bien que la réduction localisée ne soit pas entièrement possible, des exercices ciblés peuvent aider à tonifier et à renforcer les muscles de la zone. Pilates mural—une version modifiée du Pilates classique—offre un moyen efficace de travailler votre tronc, y compris les obliques, aidant à réduire poignées d’amour au fil du temps. C’est pourquoi nous sommes ici pour partager 10 des meilleurs exercices de Pilates muraux pour rétrécir définitivement les poignées d’amour.

La mise en œuvre de ces exercices dans votre routine peut contribuer à affiner votre tour de taille et à améliorer la force globale de votre corps. Voici 10 exercices de Pilates muraux que nous avons sélectionnés pour cibler et rétrécir les poignées d’amour. Continuez à lire pour tout savoir à leur sujet, et lorsque vous avez terminé, assurez-vous de consulter le 5 entraînements à domicile les plus efficaces pour perdre du poids.

1. Torsades de planches murales

Les torsions des planches murales engagent vos muscles centraux et ciblent spécifiquement les obliques, aidant ainsi à réduire les poignées d’amour. En incorporant un mouvement de torsion, cet exercice active à la fois le droit de l’abdomen et les muscles obliques. Le mur ajoute un élément de stabilité, vous permettant de vous concentrer sur des mouvements contrôlés pour une efficacité maximale.

Commencez en position de planche face au mur. Tournez votre torse en amenant votre genou droit vers votre coude gauche. Revenez à la position de planche et répétez de l’autre côté. Effectuez trois séries de 15 répétitions de chaque côté.

2. Ascenseurs de jambes murales

Shutterstock

Les levées de jambes murales sont excellentes pour cibler les muscles abdominaux inférieurs et resserrer le tronc. En appuyant vos jambes contre le mur, vous créez une résistance, intensifiant ainsi l’entraînement. Cet exercice permet non seulement de réduire les poignées d’amour, mais contribue également à la force et à la stabilité globales du tronc.

Allongez-vous sur le dos, les hanches près du mur. Étendez vos jambes verticalement en les pressant contre le mur. Abaissez vos jambes vers le sol sans cambrer le dos. Soulevez vos jambes et répétez l’opération pour trois séries de 12 répétitions.

3. Planches latérales murales

Shutterstock

Les planches latérales du mur ciblent les poignées d’amour en engageant les muscles obliques tout en offrant une stabilité supplémentaire grâce au support du mur. Cet exercice met à l’épreuve votre force latérale, aidant à sculpter et à tonifier les côtés de votre taille pour une apparence plus élégante.

Commencez en position de planche latérale avec un coude au sol. Gardez vos pieds contre le mur pour plus de stabilité. Soulevez vos hanches pour créer une ligne droite de votre tête à vos talons. Tenez pendant 30 secondes de chaque côté, en répétant pendant trois séries.

EN RAPPORT: 12 règles essentielles pour se remettre en forme après une longue pause

4. Crunchs de vélos muraux

Shutterstock

Cet exercice apporte un élément dynamique et de torsion aux mouvements abdominaux traditionnels. En combinant un mouvement de pédalage de vélo avec le support du mur, vous engagez à la fois les abdominaux supérieurs et inférieurs, en travaillant vers une taille plus définie et des poignées d’amour réduites.

Allongez-vous sur le dos, les hanches près du mur. Placez vos mains derrière votre tête et ramenez vos genoux vers votre poitrine. Effectuez un mouvement de pédalage à vélo en touchant votre coude avec le genou opposé. Visez trois séries de 20 répétitions.

5. Rebondissements russes du mur

Shutterstock

Les torsions russes du mur se concentrent sur les obliques et les poignées d’amour, aidant à éliminer l’excès de graisse sur les côtés de la taille. Cet exercice assis, dos contre le mur, assure une forme et une stabilité appropriées, vous permettant de vous concentrer sur le mouvement de rotation pour une efficacité maximale.

Asseyez-vous sur le sol, le dos contre le mur et les genoux pliés. Soulevez légèrement vos pieds du sol. Tournez votre torse en touchant le sol à côté de vous avec les deux mains. Complétez trois séries de 15 torsions de chaque côté.

EN RAPPORT: L’entraînement de 5 minutes pour bannir les bras flasques

6. Abdos muraux au genou

Les replis muraux des genoux engagent tout le tronc, y compris les abdominaux inférieurs, aidant ainsi à cibler les poignées d’amour. En commençant en position de planche face au mur, cet exercice met votre stabilité au défi et renforce les muscles abdominaux, contribuant ainsi à une taille plus sculptée.

Commencez en position de planche face au mur. Amenez un genou vers votre poitrine, en arrondissant votre dos. Étendez votre jambe en position de planche et répétez du côté opposé. Répétez l’opération pour trois séries de 12 répétitions.

7. Élévations des jambes latérales du mur

Shutterstock

Ce mouvement se concentre sur l’extérieur des cuisses et des hanches, contribuant à une taille plus tonique et épurée. En vous allongeant sur le côté, les hanches contre le mur, cet exercice isole les muscles des côtés de votre torse, contribuant ainsi à la réduction des poignées d’amour.

Allongez-vous sur le côté, les hanches contre le mur. Soulevez votre jambe supérieure vers le plafond. Abaissez-le sans le laisser toucher le mur. Effectuez trois séries de 15 répétitions de chaque côté.

EN RAPPORT: 10 meilleurs exercices d’équilibre pour vous garder actif et mobile à mesure que vous vieillissez

8. Essuie-glaces muraux

Les essuie-glaces muraux sont un exercice de rotation difficile qui cible les obliques et les poignées d’amour. En vous allongeant sur le dos avec les fesses près du mur, ce mouvement nécessite des rotations contrôlées des jambes, favorisant l’engagement musculaire le long des côtés de votre taille.

Allongez-vous sur le dos, vos fessiers touchant le mur. Étendez vos jambes verticalement et faites-les pivoter d’un côté à l’autre. Visez trois séries de 20 rotations.

9. Craquements inversés du mur

Les craquements inversés du mur ciblent spécifiquement les muscles abdominaux inférieurs, contribuant à une section médiane plus définie et sculptée. En appuyant vos mains contre le mur pour vous soutenir, cet exercice isole les abdominaux inférieurs, qui feront fondre les poignées d’amour avec le temps.

Allongez-vous sur le dos, les mains appuyées contre le mur. Soulevez vos hanches du sol, en ramenant vos genoux vers votre poitrine. Abaissez vos jambes sans toucher le sol. Effectuez trois séries de 15 répétitions.

10. Brochet mural

Le brochet mural est un exercice Pilates avancé qui engage tout le tronc, y compris les obliques. En faisant face au mur en position de planche et en remontant les pieds, cet exercice met à l’épreuve votre force et votre flexibilité abdominales, favorisant ainsi une taille plus sculptée.

Commencez en position de planche face au mur. Montez vos pieds le long du mur en soulevant vos hanches vers le plafond. Tenez pendant 15 à 20 secondes et revenez à la planche. Répétez l’opération pour trois séries.

Inscrivez-vous à notre newsletter !