10 exercices pour vous aider à lutter contre le redoutable « renflement du ventre »

Parfois, le rappel le plus clair de votre physique actuel se produit lorsque vous baissez les yeux. C’est vrai, je parle de ce renflement au niveau de votre abdomen, parfois appelé intestin, poche, chien, etc. Premièrement, c’est un signe clair que vous transportez trop de graisse corporelle. Deuxièmement, et pire encore, cela peut aussi être le signe de problèmes de santé à venir. Après tout, le stockage de la graisse autour de la taille est lié à des risques plus élevés de problèmes majeurs. C’est pourquoi j’ai rassemblé 10 des meilleurs exercices pour le renflement du ventre afin de remettre votre ventre en forme.

Si vous voulez inverser la tendance, la meilleure méthode d’entraînement est l’entraînement en force. Il brûle des calories et crée une réponse hormonale qui peut aider à faire fondre spécifiquement la graisse tenace autour de votre abdomen. L’astuce consiste à utiliser des exercices complexes, qui sont des mouvements dans lesquels vous déplacez plusieurs articulations à la fois afin de travailler autant de muscles que possible : plus vous ciblez, plus l’effet de chaque répétition est important. C’est ainsi que vous obtenez de bien meilleurs résultats que les exercices mono-articulaires comme la flexion des biceps, la flexion des poignets, l’élévation des mollets, etc., qui sollicitent beaucoup moins de muscles.

Ci-dessous, vous trouverez 10 des meilleurs exercices de force pour le renflement du ventre pour vous aider à obtenir des résultats incroyables en matière de combustion des graisses. Ce sont des mouvements corporels complets qui vous aident à faire exploser votre abdomen lorsqu’ils sont combinés à une bonne alimentation. Remplacez-en quelques-uns dans votre routine d’entraînement actuelle et voyez vos résultats augmenter.

Continuez à lire pour tout savoir sur les meilleurs exercices pour votre renflement du ventre, et lorsque vous avez fini de vous entraîner, assurez-vous de lire les 5 entraînements à domicile les plus efficaces pour perdre du poids.

Split Squat + rangée de câbles à un bras (ensembles : 4, répétitions : 8 de chaque côté)

Placez une poignée de câble à hauteur de poitrine et saisissez la poignée d’une main. Tenez-vous debout avec un pied à environ trois pieds devant l’autre de manière à ce que vos genoux forment deux angles de 90 degrés en bas. (Quel que soit le côté qui tient la poignée, cette jambe doit être derrière.) Descendez tout droit pour effectuer un squat et effectuez une rangée. Ne laissez pas votre genou avant dépasser votre orteil.

Step Up + Overhead Press (ensembles : 4, répétitions : 5 par jambe)

Tenez deux haltères dans vos mains et placez un pied sur une boîte ou un banc. Tirez tout votre poids sur ce pied et montez en poussant sur votre talon. Évitez de pousser avec votre jambe inférieure. En haut de la boîte, effectuez une presse aérienne.

Soulevé de terre roumain + rangée courbée (ensembles : 4, répétitions : 8)

Commencez depuis un stand tout en tenant une barre ou des haltères. Poussez vos hanches vers l’arrière, gardez votre dos neutre et descendez jusqu’à ce que vous ressentiez un étirement dans vos ischio-jambiers. Au bas du soulevé de terre, maintenez la position penchée et effectuez une rangée. Revenez ensuite à la position de départ.

Fente inversée de la boîte (ensembles : 4, répétitions : 5 par jambe)

Commencez par vous tenir sur une marche courte, mesurant environ quatre pouces de hauteur. Faites un grand pas en arrière sur le sol – suffisamment long pour que vos genoux fassent deux angles de 90 degrés en bas – et remontez avec votre jambe avant. Faites toutes les répétitions sur une jambe, puis changez de jambe.

Spiderman Pushups (ensembles : 4, répétitions : 5 par côté)

Pendant que vous vous abaissez lors d’une pompe, tirez un genou sur le côté et essayez de toucher le coude de ce même côté. Rapprochez-vous le plus possible du sol et poussez vers le haut tout en ramenant la jambe dans sa position d’origine. Alterner les côtés.

Balançoires Kettlebell (ensembles : 4, répétitions : 10)

Commencez en position de soulevé de terre avec la kettlebell à quelques mètres devant vous. Ensuite, faites reculer la kettlebell entre vos jambes comme un centre de football et faites avancer vos hanches de manière explosive. Imaginez propulser la kettlebell vers une cible devant vous. Gardez vos bras détendus.6254a4d1642c605c54bf1cab17d50f1e

Rangée inversée TRX (ensembles : 4, répétitions : 8)

Saisissez les sangles TRX par le dessous avec vos pieds plus proches du point d’ancrage. Serrez vos omoplates ensemble et relevez-vous tout en gardant votre corps droit comme une planche.

Presse anti-mines à un bras (ensembles : 3, répétitions : 8 par bras)

Placez une extrémité d’une barre dans une mine terrestre. À l’autre extrémité, placez-vous face à la mine terrestre, saisissez l’autre extrémité avec un bras et tenez-la près de la même épaule. Conduisez la barre au-dessus de votre tête sans la tordre. Terminez toutes vos répétitions d’un côté et alternez. Pour rendre la tâche plus difficile, ajoutez du poids en faisant glisser de petites plaques au bout.

Randonnée sur tapis roulant (30 à 45 minutes, 2 à 3 fois par semaine)

Réglez l’inclinaison à au moins 12 % et marchez à un rythme où votre fréquence cardiaque se situe entre 135 et 150 bpm par minute.

Sauts divisés en alternance (séries : 3, répétitions : 5 répétitions par jambe)

Commencez dans une position divisée. Accroupissez-vous et explosez dans les airs, changez de jambe et atterrissez dans la position opposée. Alternez rapidement et sautez aussi haut que possible à chaque fois.