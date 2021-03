10 ex-assistants font la queue pour aider à l’enquête de Palace sur les allégations d’intimidation de Meg

AU MOINS 10 assistants royaux qui ont travaillé pour Meghan Markle et le prince Harry «font la queue» pour aider à l’enquête d’intimidation du palais sur la duchesse de Sussex.

L’enquête choc, ordonnée par la reine, mettra sous le microscope les affirmations de Meghan «humiliées» les aides féminines, au milieu de révélations qu’elle aurait chassé deux assistantes personnelles.

Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières nouvelles..

Après que le palais ait publié une déclaration annonçant l’enquête sur les allégations que Meg aurait soumis le personnel à «la cruauté émotionnelle et à la manipulation», d’autres assistants font la queue pour partager leurs expériences, a rapporté le Miroir.

Les anciens assistants royaux sont prêts à offrir leur aide dans l’enquête sur les brimades après avoir été rassurés de la confidentialité par le palais.

Des sources liées au groupe d’aides ont déclaré qu’ils étaient tous considérés comme «extrêmement professionnels et fiers de leurs efforts» lorsqu’ils travaillaient au palais de Kensington.

L’un d’eux a déclaré: «Un groupe de personnes fait la queue pour s’impliquer. Ils sont restés silencieux pendant trop longtemps et il y a beaucoup à dire.

Les membres de la famille royale supérieurs seraient «consternés» par les informations selon lesquelles le personnel féminin avait été réduit aux larmes, un assistant disant à un collègue avant une dispute avec Meghan: «Je ne peux pas arrêter de trembler.»

Le palais de Buckingham s’est dit «très préoccupé» par les accusations d’intimidation, rapportées pour la première fois dans le Times.

Des sources du palais ont déclaré que la reine avait «tout à fait raison» d’ordonner l’enquête «face à de nouvelles allégations».

Un porte-parole du palais a déclaré au Sun qu’il n’avait rien d’autre à ajouter à ce stade.

Cela vient au milieu d’affirmations que:

Les aides qui devraient s’impliquer ont travaillé pour le couple en octobre 2018.

C’est à ce moment-là que des allégations d’intimidation ont été déposées par l’un des plus hauts conseillers du couple, Jason Knauf, dans une plainte officielle.

M. Knauf, qui a travaillé comme secrétaire à la communication de Harry et Meghan et dirige maintenant la fondation caritative du duc et de la duchesse de Cambridge, a déclaré: « Je suis très préoccupé par le fait que la duchesse ait pu intimider deux AP de la maison au cours de la dernière année. Le traitement de [X] était totalement inacceptable.

«La duchesse semble déterminée à toujours avoir quelqu’un dans son champ de vision. Elle intimide Y et cherche à saper sa confiance.

« Nous avons eu rapport après rapport de personnes qui ont été témoins de comportements inacceptables envers [Y]. «

Des sources du palais ont raconté comment la question «avait fait l’objet d’une enquête» à l’époque, mais les assistants nommés dans un courriel de Knauf «ont choisi de ne pas porter plainte» contre leur patron.

Meghan a fermement nié la véracité de l’une des allégations d’intimidation.

En réponse à ces informations, Meghan et Harry ont accusé le personnel de la reine d’avoir orchestré une « campagne de dénigrement calculé » avant leur entretien explosif de deux heures avec Oprah Winfrey, qui devrait être diffusé aux États-Unis dimanche soir.

Quelques heures à peine avant la projection de l’interview de la bombe, le prince William et Kate Middleton se joindront à une émission spéciale télévisée rare avec la reine, a-t-on annoncé plus tôt.

Le palais de Buckingham a révélé cet après-midi que certains membres de la famille royale s’uniraient pour une célébration du Commonwealth – et l’émission sera projetée des heures avant que le chat du duc et de la duchesse de Sussex n’apparaisse à la télévision américaine.

News William et Kate figureront sur le programme a été dévoilé quelques heures après la publication du dernier clip teaser de la prochaine interview de Meghan et Harry avec Winfrey.

Le palais a également confirmé que le prince de Galles avait enregistré un message pour le programme adressant « la dévastation universelle causée par la pandémie de coronavirus ».

La Reine, dans un message audio, rendra hommage à la manière dont les communautés de la «famille des nations» se sont «réunies» en réponse à la pandémie.

Pendant ce temps, il a été révélé aujourd’hui que le duc d’Édimbourg avait subi une « procédure réussie pour une maladie cardiaque préexistante ».

Il restera à l’hôpital pour «traitement, repos et récupération pendant plusieurs jours».

Il y a eu une condamnation répandue selon laquelle l’interview explosive de Meghan et Harry sera diffusée pendant que le prince Philip reste malade.