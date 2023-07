10 États envisagent de poursuivre l’EPA au sujet des normes relatives aux poêles à bois résidentiels

JUNEAU, Alaska (AP) – Les procureurs généraux de 10 États envisagent de poursuivre l’Agence américaine de protection de l’environnement, affirmant que son incapacité à examiner et à garantir les normes d’émissions pour les poêles à bois résidentiels a permis la poursuite de la vente d’appareils susceptibles d’aggraver la pollution.

Cela signifie que les programmes qui encouragent les gens à échanger les anciens poêles et autres appareils à bois, tels que les fournaises à air pulsé, n’ont pas nécessairement amélioré la qualité de l’air, selon les États.

« Si les nouveaux appareils de chauffage au bois ne répondent pas aux normes de propreté, alors les programmes de remplacement des anciens appareils de chauffage au bois peuvent apporter peu d’avantages pour la santé à un coût public important », ont écrit les États jeudi dans un avis d’intention de poursuite de 60 jours.

Les États concernés sont l’Alaska, l’Illinois, le Maryland, le Massachusetts, le Minnesota, le New Jersey, New York, l’Oregon, le Vermont et Washington, ainsi que la Puget Sound Clean Air Agency.

Ils allèguent que les normes actuelles de l’EPA ne sont pas assez bonnes et que même si elles l’étaient, le programme de test et de certification de l’agence est si inefficace qu’il n’a pas réussi à garantir ces normes.

L’EPA a refusé de commenter les litiges en cours.

Le Bureau de l’inspecteur général de l’EPA, dans un rapport publié en février, a constaté que les normes de performance 2015 de l’EPA pour les appareils de chauffage au bois résidentiels étaient défectueuses et a déclaré que l’agence avait «approuvé des méthodes qui manquent de clarté et permettent trop de flexibilité».

« En conséquence, les tests de certification peuvent ne pas être précis, ne reflètent pas les conditions du monde réel et peuvent entraîner la certification de certains appareils de chauffage au bois qui émettent trop de particules polluantes », indique le rapport.

L’agence soutient des programmes visant à remplacer les appareils de chauffage au bois plus anciens et plus sales par des modèles plus récents et plus propres et a distribué environ 82 millions de dollars en subventions pour les échanges résidentiels entre les exercices 2015 et 2021, selon le rapport.

« Cependant, si les modèles de remplacement ne respectent pas les normes d’émission pour les raisons décrites ci-dessus, des millions de dollars fédéraux, étatiques et locaux pourraient être gaspillés », a-t-il déclaré.

Les responsables de l’EPA, en réponse à une ébauche du rapport, ont déclaré qu’ils prenaient les préoccupations au sérieux et continueraient de prendre des mesures pour résoudre les problèmes de test et de certification.

Le rapport a également noté qu’environ 39% des ménages du Fairbanks North Star Borough, dans l’intérieur de l’Alaska, utilisent des appareils de chauffage au bois en hiver, lorsque les températures peuvent plonger bien en dessous de zéro degré F (moins 18 degrés C).

La zone est sensible aux inversions qui emprisonnent des couches d’air froid près du sol, et qui à leur tour emprisonnent la pollution pendant des jours ou des semaines à la fois.

Plus de 3 000 appareils de chauffage au bois ont été remplacés dans la région entre 2010 et 2021 grâce à un programme de remplacement soutenu par des fonds fédéraux, étatiques et locaux, mais le rapport indique que les résidents locaux « ne savent pas si les appareils de chauffage au bois de leurs maisons sont conformes aux normes » et pauvres. la qualité de l’air reste préoccupante.

The Associated Press