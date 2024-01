10 États de l’Arkansas à la Pennsylvanie en alerte contre la neige et la pluie verglaçante

Des avertissements de tempête de verglas ont été émis dans l’Oklahoma, l’Arkansas et le Missouri.

Dix États, de l’Arkansas à la Pennsylvanie, sont en alerte contre la neige, la pluie verglaçante et le grésil alors que la dernière dangereuse tempête hivernale traverse les États-Unis.

Des avertissements de tempête de verglas sont en vigueur pour l’Oklahoma, l’Arkansas et le Missouri. Les avertissements devraient expirer plus tard dans la journée alors que la glace se transforme en pluie.

Anadolu via Getty Images

Anadolu via Getty Images

Lundi après-midi, le Texas est confronté à de fortes pluies tandis que la région allant de Saint-Louis à Chicago fait face à une couche de glace sur les routes.

Mikala Compton/Homme d’État américain/USAToday Network

D’ici mardi matin, la pluie et la neige se déplaceront vers les Grands Lacs et la vallée de l’Ohio.

Actualités ABC

Dans la matinée, la glace se transformera principalement en pluie de Chicago à Détroit, mais un trajet matinal glissant est toujours attendu.

Mardi après-midi et soir, la neige s’étendra du Michigan au nord de l’État de New York jusqu’à la Nouvelle-Angleterre. Quelques centimètres de neige sont possibles.

Actualités ABC

Une fois la tempête de verglas terminée, de fortes pluies devraient s’abattre sur le Sud cette semaine, certaines régions devant recevoir plus d’un pied de pluie. Des inondations sont possibles du Texas à la Géorgie.

Pendant ce temps, de fortes pluies s’abattent sur la côte Ouest.

Des veilles d’inondation sont en vigueur à Sacramento en Californie du Nord et à San Diego en Californie du Sud. Les taux de précipitations pourraient atteindre un demi-pouce par heure à San Diego.

Les pompiers de San Diego ont déclaré avoir effectué environ 15 sauvetages lundi. Lundi soir, le maire de San Diego, Todd Gloria, a déclaré l’état d’urgence “en raison de précipitations extrêmes et d’inondations soudaines”, a-t-il écrit dans un article sur X.

Des avertissements de tempête hivernale ont été émis pour la chaîne de montagnes de la Sierra Nevada, où plus d’un pied de neige est possible. Certaines zones autour du lac Tahoe sont également soumises à un avertissement d’avalanche.

Et les températures devraient augmenter plus tard dans la semaine pour le Midwest, le Nord-Est et le Sud-Est.

Les températures pourraient dépasser 50 degrés à New York, 80 degrés à Tampa, en Floride, et 60 degrés à Memphis, Tennessee.