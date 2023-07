10 étapes pour une planète plus saine, y compris comment réorganiser votre réfrigérateur pour éviter la pourriture des aliments

Si une odeur accablante de produits pourris vous accueille lorsque vous ouvrez le réfrigérateur, vous n’êtes pas seul – en fait, les animateurs de podcast de CBC, Rohit Joseph et Johanna Wagstaffe, sont également passés par là.

Leur nouveau podcast, 10 minutes pour sauver la planète, s’ouvre sur un enregistrement de l’un des hôtes ouvrant un réfrigérateur à la puanteur des tomates pourries. Il est ensuite suivi d’une discussion avec un expert en comportement humain sur la façon dont les gens peuvent réorganiser leurs réfrigérateurs pour réduire le gaspillage alimentaire personnel.

Tout cela dans le but d’amener les auditeurs à réfléchir à la façon dont le changement des habitudes peut aider à lutter contre le changement climatique. Bien que de nombreux facteurs liés aux émissions de gaz à effet de serre soient hors de notre contrôle en tant qu’individus, les hôtes ont trouvé des moyens permettant aux gens d’avoir un impact sur leur vie quotidienne.

Sur la côte6:57Dix minutes pour sauver la planète Le co-animateur Rohit Joseph s’entretient avec Gloria Macarenko du dernier podcast de CBC.

La série, composée de 10 épisodes de 10 minutes chacun, a été lancée cette semaine et est disponible sur plusieurs plateformes de podcast ainsi que sur l’application CBC Listen. Le co-animateur Rohit Joseph a rejoint Gloria Macarenko sur Sur la côte pour discuter de l’approche de l’émission en matière de changement social et de sa mission d’accessibilité.

L’interview suivante a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Dans l’ensemble, comment décririez-vous 10 Quelques minutes pour sauver la planète?

Je dirais qu’il s’agit d’actions tangibles. Il y a tellement de la crise climatique qui se sent et est hors de notre contrôle en tant qu’individus. Mais avec ce podcast, nous voulions rendre les solutions climatiques plus accessibles, plus intégrées à votre routine quotidienne. Alors on essaie de s’amuser un peu. Nous essayons d’amener les gens à commencer à penser, ‘OK, qu’est-ce que je peux réellement contrôler dans ma vie quotidienne qui peut réellement aider la planète ?’

« 10 minutes pour sauver la planète » se compose de 10 épisodes conçus pour inspirer les gens à agir contre le changement climatique dans leur vie quotidienne. (Radio-Canada)

Pourquoi centrez-vous l’émission sur la liste des 10 actions pour une planète saine des Nations Unies ?

Nous avons décidé de commencer par ça Liste des Nations Unies parce que c’est basé sur une bonne science. Elle est basée sur des éléments que les individus peuvent contrôler, mais nous essayons de nous amuser et de rechercher des moyens pratiques d’appliquer cette liste.

Cette liste est au centre des préoccupations en raison de cette tangibilité ou de cet aspect pratique. Chacune de ces choses sont des choses que nous avons déjà entendues, que ce soit les trois R comme recycler, réutiliser, réduire ou quelque chose comme conduire moins. Mais que signifient réellement ces choses et comment les appliquons-nous à nos vies dans lesquelles tout le monde a des circonstances individuelles si différentes.

En abordant l’action contre le changement climatique du point de vue du changement de comportement humain, qu’avez-vous appris ?

Tant de choses que nous faisons que nous ne pouvons parfois même pas rationaliser, comme le réfrigérateur. Pourquoi tant de choses pourrissent-elles dans le bac à légumes ? Les réfrigérateurs, par exemple, n’étaient pas particulièrement bien conçus. Nous avons cet expert en comportement de l’UBC [on the podcast]Jiaying Zhao, et elle souligne que le simple fait de réorganiser votre réfrigérateur afin que vous voyiez réellement les denrées périssables directement dans les parties les plus visibles de votre réfrigérateur peut en fait faire une différence et vous rappeler que « Oh oui, c’est la chose que je devrais utiliser ». avant que ça ne tourne mal.

Beaucoup de problèmes climatiques sont motivés par le comportement humain, par ces petits choix que nous faisons. Donc, si nous pouvons faire le choix vert, le choix le plus respectueux du climat, un peu plus facile à mettre en œuvre, c’est là que la partie comportement humain est si essentielle.

Nous entendons l’argument selon lequel ce ne sont pas les individus qui peuvent résoudre le changement climatique, que ce doivent être les entreprises, les gouvernements qui le font. Que dites-vous?

Je ne vais pas nier que les entreprises et les gouvernements doivent faire partie de la solution, mais l’une des raisons pour lesquelles nous ne nous concentrons pas autant sur cela avec ce podcast est simplement parce que nous avons entendu cela, et nous savons que les entreprises et les gouvernements doivent faire plus et lorsqu’il s’agit d’individus, c’est une situation où tout le monde est sur le pont. Nous avons besoin de tout le monde. S’il y a ne serait-ce que de petites choses que nous pouvons faire pour faire une différence, vous vous sentirez simplement mieux à l’idée de vivre l’urgence climatique.

J’ai l’impression que nous avons tous ce sentiment de culpabilité et d’impuissance, et nous voulons réduire cela parce qu’il n’y a rien de pire que d’être paralysé en cas d’urgence. Donc, si nous pouvons simplement vous faire sentir que « OK, je fais ma part », cela pourrait vous motiver à demander au gouvernement d’en faire plus ou à demander à vos entreprises d’en faire plus.