10 étapes et écrans où j’ai vu la connexion

Que la pièce de Martyna Majok, lauréate du prix Pulitzer en 2018, soit écrite avec une telle empathie et une telle humanité ne devrait pas choquer quiconque a lu le scénario ou vu les productions précédentes. Et pourtant, “Coût de la vie” était tout de même surprenant — époustouflant, même — grâce aux quatre acteurs (Gregg Mozgala, Katy Sullivan, Kara Young et David Zayas) et leur portrait des soignants et des patients dans une histoire sur la façon dont nous prenons soin de nous. les uns des autres et ce que cela nous coûte. Les pièces sur les relations peuvent si facilement se transformer en pleurs sentimentaux qui vous manipulent jusqu’aux larmes, mais le scénario, le casting et la direction compatissante de Jo Bonney ont rendu ce joyau de Broadway non seulement tendre mais vrai. (Lire notre critique de “Coût de la vie. »

Je ne m’aventure jamais trop loin d’un théâtre, mais quand je m’éloignais des scènes new-yorkaises, je regardais la télévision et des films. Dans tant de mes favoris de 2022, il y a un sens de l’humanité dans le travail, que cela signifie qu’il met en vedette des gens qui se connectent ou qui sont simplement honnêtes avec eux-mêmes et avec les autres. Voici les pièces de théâtre, les comédies musicales, les spectacles et les films qui m’ont marqué cette année.

Lorsque j’essaie de décrire cette œuvre épique du collectif de théâtre belge FC Bergman, je m’enlise dans les contradictions : grotesque mais rayonnante. Chaotique mais tissé dans la cohérence par thème et sentiment. Déprimant, mais imprégné de quelque chose d’encore plus puissant que la joie – la transcendance totale. Transformant le théâtre Harvey en un village, avec des animaux vivants et un étang, « 300 el » s’est inspiré de l’histoire biblique de l’arche de Noé. Une équipe de tournage a fait le tour de la scène, offrant des vues intérieures sur un homicide de pigeon, un jeu mortel de Guillaume Tell et un festin où même les meubles sont dévorés. Lorsque la production se termine par le chant et la danse – une exaltation indomptable du bruit et du mouvement – elle semblait laisser même l’air du théâtre tremblant d’excitation. (Lire notre reportage sur “300 el x 50 el x 30 el. »

‘Gros Jambon’

Plus que tout – y compris l’écriture intelligente de James Ijames, la direction vive de Saheem Ali et les délicieuses performances de la distribution – ce qui m’a le plus marqué dans la mise en scène de “Fat Ham” par le public était la joie qui semblait émaner de chaque personne dans la pièce. . Qui savait que «Hamlet», une tragédie pleine de vengeance et de meurtre, pourrait être élargie pour devenir une œuvre sur l’homosexualité et la masculinité noire – et une œuvre drôle et intelligente en plus? Ijames, apparemment, et Ali, dont la production brillante s’est terminée par ce qui ressemblait à une fête à laquelle tout le monde, public compris, était le bienvenu. (Lire notre critique de “Jambon Gras. »

“Une boucle étrange”

Cela a été toute une année pour le théâtre queer noir, en grande partie grâce aux débuts à Broadway de la comédie musicale hallucinante et révolutionnaire de Michael R. Jackson, “A Strange Loop”. La production, mettant en vedette une inoubliable Jaquel Spivey, réussit à plusieurs niveaux : elle fournit des commentaires incisifs sur l’art noir, le corps noir, la religion, la masculinité et l’homosexualité, tout en étant drôle et déchirant. Quant aux éléments techniques, sa structure, sa chorégraphie et sa partition se fondent en un excellent exemple de ce que Broadway peut faire de mieux. (Lire notre critique de “Une boucle étrange. »