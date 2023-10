J’adore les voyages en voiture : les autoroutes sans fin, les vues magnifiques depuis les océans jusqu’aux montagnes et toutes les variantes de terres agricoles plates, de vallées rocheuses et de vues panoramiques le long du chemin sont apaisantes.

Que vous prévoyiez quelques jours, quelques semaines ou plusieurs mois, le bon équipement de road trip peut faire ou défaire un voyage. Ce qui suit n’est pas une liste de gadgets, bien qu’il y en ait quelques-uns. Au lieu de cela, il s’agit d’un mélange d’articles faciles à trouver, de quelques applications et services essentiels et d’une poignée de conseils qui rendront votre voyage beaucoup plus fluide. Il est également principalement axé sur la partie « route » du « road trip », bien que certains de ces essentiels du road trip estival fonctionneront très bien si vous êtes jetset. J’espère que vous avez déjà trié votre équipement de camping et de randonnée, si c’est votre truc.

Et qui suis-je pour donner des conseils ? Amoureux des road trips. L’année dernière, j’ai fait un Road trip de 10 semaines et 10 000 miles autour des États-Unis. Cette année, un Une aventure de 9 900 milles qui a traversé neuf parcs nationaux. Avant cela, j’ai fait plusieurs voyages à travers et autour du États-Unis, Europe, Australie et plus. Ouais. J’adore les voyages en voiture.

Naturellement, il y aura des variations sur ce dont vous avez besoin en fonction de la durée de votre voyage, de l’endroit où vous allez, de votre mode de déplacement et du nombre de personnes qui vous accompagnent. Je ne m’attends pas à ce que tout le monde conduise pour 10 semaines dans une Miatamais si vous en avez l’occasion, je le recommande vivement.

Geoffrey Morrison/CNET Téléchargez des cartes pour les utiliser hors ligne Je pense qu’il est juste de dire que la plupart d’entre nous tiennent pour acquis que nous aurons des données mobiles partout où nous allons. Selon l’endroit où votre road trip vous mène, ce n’est peut-être pas le cas. Si vous vous en tenez aux autoroutes, tout va probablement bien. Mais si vous voulez emprunter d’incroyables routes secondaires à deux voies, peut-être pas. Il est facile de télécharger Google Maps afin que vous puissiez toujours savoir où vous allez, même si vous ne disposez pas de données. Recherchez simplement pour savoir où vous allez, par exemple “Wrangell-St, Elias National Park”. Glissez deux fois vers le haut donc les informations de localisation remplissent l’écran. Appuyez sur les triples points verticaux en haut à droite et sélectionnez télécharger la carte hors ligne. Sélectionnez ensuite la zone que vous couvrirez sur votre trajet. Les informations de localisation GPS ne nécessitent pas de connexion de données, seulement une vue raisonnablement dégagée du ciel. Tant que les cartes sont déjà chargées, vous pouvez naviguer sur les routes et même depuis de nombreux sentiers.

Sarah Tew/CNET Envisagez une mise à niveau de données illimitée Si vous êtes généralement à portée du Wi-Fi, vous ne réalisez probablement pas à quelle vitesse certaines activités peuvent consommer vos données. La musique, par exemple, ne représente qu’une fraction des données requises pour la vidéo, mais écouter sans arrêt pendant six heures chaque jour pendant un trajet peut rapidement détruire les données incluses dans votre forfait. Si votre fournisseur propose une option illimitée, cela vaut la peine d’y réfléchir. Certains, comme Google Fi, vous permettent de passer à un forfait illimité à tout moment. J’aime aussi Google Fi car il n’a pas d’itinérance internationale au cas où votre road trip serait vraiment épique. Vérifiez votre fournisseur actuel si vous ne disposez pas déjà de données illimitées. Vous pouvez également envisager de télécharger de la musique/des podcasts/des livres audio lorsque vous êtes en Wi-Fi, puis de désactiver votre connexion de données dans la voiture (mais assurez-vous de télécharger d’abord les cartes !). Nous avons rassemblé les meilleures options de forfaits de données illimitées pour les trois principaux opérateurs américains. Découvrez les meilleurs forfaits de données illimités pour 2022 pour en savoir plus.

Scosche/CNET Les voitures sont équipées de prises USB depuis des années, mais vous avez probablement remarqué qu’elles ne rechargent pas votre téléphone très rapidement. Certains le font, auquel cas vous pouvez probablement ignorer ce gadget. Si ce n’est pas le cas, ou si vous avez plus d’appareils que de ports de charge, envisagez une prise USB séparée pour votre prise « allume-cigare ». Les meilleurs, comme le Anker PowerDrive Vitesse Plus et Scosche CPDCA38 peut produire suffisamment de puissance pour charger rapidement vos appareils. J’ai une version plus ancienne et plus lente de cette dernière et elle fonctionne très bien depuis des années. Si votre voiture est équipée d’Android ou d’Apple Auto, ceux-ci nécessitent généralement une connexion physique entre la voiture et le téléphone, ce qui exclut l’utilisation d’un adaptateur allume-cigare.

Amazone Ce n’est pas strictement un indispensable « routier », mais j’en recommande un pour tout type de voyage. Une batterie USB de taille raisonnable, disons environ 10 000 mAh, capable de charger rapidement votre téléphone ou d’autres appareils, peut s’avérer utile dans de nombreuses situations et vous sauver la vie dans d’autres. Il existe une infinité de tailles, de formes et de couleurs. Je ne recommande pas les plus petits car ils sont davantage destinés aux urgences et ne vous facturent généralement qu’une partie. Je ne recommande pas non plus les modèles vraiment massifs car ils sont simplement lourds à transporter. Une batterie de 10 000 mAh peut recharger votre téléphone plusieurs fois lorsqu’il est vide. Il n’y a pas de taille « parfaite », mais cela vaut la peine de commencer par là pour déterminer ce dont vous avez besoin. Je voyage avec diverses batteries depuis des années. Mon choix actuel est l’Anker PowerCore 10000 PD Redux car il est petit, mais a une grande capacité et charge rapidement mon téléphone via USB-C.

Windex/CNET C’étaient les MVP de mon road trip l’année dernière : ce sont des lingettes humides, mais pour les vitres. Pourquoi figurent-ils sur une liste d’essentiels ? Parce que les essuie-glaces ne peuvent pas faire grand-chose : certains insectes et saletés sont tout simplement trop difficiles à gérer pour eux. Ceux-ci fonctionnent très bien, même sur les tripes d’insectes les plus horribles. L’emballage est également refermable, vous pouvez donc les garder à côté de votre siège lorsque vous en avez besoin.

Geoffrey Morrison/CNET La majorité des Américains vivent à une distance d’au moins un parc national, souvent plusieurs, en voiture. Peu importe où se dirige votre road trip, vérifiez s’il passe à proximité. Ils sont tous bons et méritent une visite. Certains sont gratuits, mais la plupart ont un droit d’entrée d’environ 30 $. Vous pouvez également obtenir le pass annuel du parc national, également appelé pass America the Beautiful ou Interagency. Cela vous amène dans plus de 2 000 territoires fédéraux. Trois visites dans n’importe quel parc devraient lui permettre d’être rentabilisé. Vous pouvez vous les procurer à l’entrée du parc ou au USGS et Sites Web du REI. Si vous envisagez de visiter un parc national cette année, consultez les meilleurs conseils pour les visiter.

Espérer le meilleur, planifier le pire ? Si vous avez de la place pour cela, une sorte de trousse d’urgence routière est probablement une bonne idée. Je dis « probablement » puisque la meilleure option pour la plupart des gens est un abonnement AAA, donc votre téléphone et une batterie USB vous protégeront. Je veux dire, est-ce que ta voiture a même une roue de secours ? Le mien non. Il est accompagné de vœux pieux et d’un numéro de téléphone. Mais il est possible que votre aventure vous éloigne de la couverture cellulaire, et ce n’est pas un bon endroit pour louer un appartement ou avoir une panne. Le kit Lifeline lié ici est décent, pour ce qu’il est. Pour être honnête, cependant, je ne suis pas sûr de leur utilité réelle. Aucun des éléments de ce kit n’est une mauvaise idée, en soi, mais les utiliserez-vous même si vous tombez en panne ? Vous pouvez vous procurer une trousse de premiers secours séparément (et vous devriez le faire). Idem pour un gonfleur de pneu. Mais y a-t-il quelqu’un qui en sait suffisamment sur la réparation automobile pour avoir besoin d’un mauvais jeu de tournevis et de clés ? Si oui, ne disposent-ils pas déjà d’outils de qualité ? Sais-tu comment connectez les câbles de démarrage en toute sécurité afin de ne pas faire exploser accidentellement la batterie d’une voiture? Si vous avez dit « positif à positif, négatif à négatif », n’achetez pas de câbles de démarrage. Appeler à l’aide. Alors oui, j’ai l’impression qu’une batterie USB et un abonnement AAA sont bien plus utiles pour la plupart des gens pour la plupart des voyages en voiture. Mais bon, si vous savez que vous allez vous diriger vers l’inconnu, cela vaut la peine d’y réfléchir… mais si vous êtes aussi avancé, je suppose que vous avez déjà le bon équipement. Si vous souhaitez d’autres options, consultez nos meilleurs kits d’urgence pour voitures.

AAA Il y a une facture annuelle qui figure en permanence sur ma liste « toujours renouveler » : mon adhésion à l’AAA. Je n’ai eu à l’utiliser que quelques fois, mais c’est une tranquillité d’esprit qui vaut largement son prix. Et ce n’est même pas si cher. Faites-vous remorquer une fois et vous payez votre adhésion depuis plusieurs années. Et il ne s’agit pas seulement de remorquage. Ils vous aideront à changer d’appartement, à donner un coup de pouce à votre voiture et bien plus encore. C’est une évidence.

Il existe une tonne de choix en matière d’appareils photo, et pour la plupart des gens, je dirais que votre téléphone fonctionne bien. Un appareil photo coûteux ne prendra pas de meilleures photos si vous ne savez pas comment l’utiliser. De plus, vous pouvez prendre de superbes photos avec votre téléphone. Si vous possédez un téléphone plus ancien ou si vous souhaitez quelque chose de plus pour les voyages difficiles, une GoPro peut prendre de superbes photos et vidéos et ne coûte pas une tonne. Les Hero 9 et 10 sont très similaires, même si le 10 est un peu plus facile à utiliser car il dispose d’un processeur plus rapide. J’ai utilisé le 9 lors de mon voyage l’année dernière, et le 10 lors de mon voyage cette année, et le 10 m’a beaucoup moins ennuyé et ne s’est pas autant bloqué. En fait, j’ai écrit un article complet sur ce sujet : Le meilleur équipement photo pour votre prochain road trip.

Geoff Morrison/CNET C’est un peu délicat car votre voiture et vos besoins sont probablement différents des miens. Si vous obtenez une GoPro, avoir un endroit où la monter dans la voiture peut vous permettre d’obtenir des photos épiques. Il existe de nombreuses options. Un support à ventouse est un bon point de départ. J’aime celui-ci car il est pas chermais peut pivoter et pivoter dans à peu près n’importe quelle direction. J’ai aussi un support d’antenne que j’aime beaucoup. Vous pouvez le voir avec une longue perche à selfie attachée à une caméra 360 en haut dans l’image ci-dessus. C’est de CravenSpeed et pour la Miata, mais ils pourraient avoir une version adaptée à votre voiture.

En plus de couvrir la télévision et d’autres technologies d’affichage, Geoff réalise des visites photographiques de musées et de lieux sympas à travers le monde, notamment des sous-marins nucléaires, des porte-avions massifs, des châteaux médiévaux, des road trips épiques de 16 000 milles, et bien plus encore. Découvrez Tech Treks pour toutes ses visites et aventures.

Il a écrit un roman de science-fiction à succès sur les sous-marins de la taille d’une ville, ainsi qu’un suite. Vous pouvez suivre ses aventures sur Instagram et son Chaîne Youtube.