10 entreprises qui vous permettront de travailler de n’importe où et qui embauchent maintenant

L’avenir du travail est flexible : même si de plus en plus d’entreprises retournent au bureau à temps plein, les emplois à distance et hybrides continuent d’être un choix populaire pour les personnes du monde entier.

Quatre-vingt-sept pour cent des travailleurs à qui une forme de travail à distance a été proposée saisissent cette opportunité et passent en moyenne trois jours par semaine à travailler à domicile, selon un récent Enquête McKinsey de 25 000 Américains trouvés.

Pourtant, les vrais emplois de travail de n’importe où sont difficiles à trouver. FlexJobs trouvé qu’environ 95 % des emplois à distance ont des exigences géographiques, qu’il s’agisse d’une région, d’un pays, d’un état ou d’une ville spécifique.

Pour aider les demandeurs d’emploi à trouver les meilleurs emplois à distance leur permettant de travailler de n’importe où dans le monde, FlexJobs a identifié les meilleures entreprises qui embauchent pour des emplois de n’importe où en 2022 en analysant sa base de données et en voyant quelles entreprises avaient le plus grand volume d’offres d’emploi de n’importe où entre janvier et juin 2022.

Toutes les entreprises de la liste proposent des emplois à distance à temps plein ou à temps partiel qui n’avaient pas de restriction de localisation et ne nécessitaient pas de temps au bureau. Voici le top 10 des entreprises avec le plus grand volume d’offres d’emploi depuis n’importe où (voir la liste complète ici):

Laboratoires de protocole Fondation Wikimédia Étudiez plus intelligemment Toptal Réaliser la préparation aux tests ModSquad Technologie Polygone Superside ConsenSys Airbnb

“Avant la pandémie, les nomades numériques étaient souvent considérés comme une façon marginale de travailler et se limitaient principalement aux emplois indépendants”, a déclaré Sara Sutton, fondatrice et PDG de FlexJobs, dans un communiqué. “Mais à mesure que les entreprises adoptent des arrangements plus flexibles, y compris l’indépendance géographique et les options de travail à distance, nous prévoyons que les gens auront plus d’opportunités que jamais de travailler à distance – et de n’importe où dans le monde.”

Un nombre croissant de personnes choisissent d’emporter leur travail sur la route : dans une récente enquête Lonely Planet menée auprès de plus de 1 400 répondants de six pays (dont les États-Unis et le Mexique), 54 % des travailleurs se sont identifiés comme des « travailleurs de n’importe où », un nouveau type de nomade numérique qui partage son temps entre le travail à distance et les voyages.

FlexJobs a également identifié les industries qui embauchent pour le plus grand nombre d’emplois de n’importe où au cours de la même période, une liste qui comprend le marketing, la gestion de projet et le service client. Certains des emplois de travail les plus demandés depuis n’importe où comprenaient le gestionnaire de médias sociaux, l’assistant exécutif et le développeur front-end.

Plusieurs des entreprises figurant sur la liste de FlexJobs sont internationales, notamment StudySmarter, une start-up edtech dont le siège est à Munich, et ConsenSys, une société de développement de logiciels basée à New York qui compte des employés dans 42 pays, a confirmé un porte-parole à CNBC Make It.

Alors que de plus en plus d’entreprises envisager d’étendre les options de travail à distance pour leurs employés, la coach de carrière FlexJobs, Toni Frana, a déclaré à CNBC Make It qu’elle s’attend à ce que le nombre d’emplois pouvant être effectués de n’importe où augmente bientôt – et que la concurrence pour ces emplois augmente également.

Si vous espérez décrocher un emploi de n’importe où, Frana dit que mettre en évidence l’expérience et l’expertise à distance antérieures avec des outils à distance populaires comme Zoom, Slack, Trello et la suite Google sur votre CV peut vous aider à vous démarquer en tant que candidat.

