10 entreprises qui vous permettront de travailler de n’importe où et qui embauchent maintenant

Si vous espérez parcourir le monde tout en travaillant – ou tout simplement ne plus jamais vous rendre au bureau – envisagez un travail de n’importe où.

Bien que le travail à distance soit devenu une option standard pour de nombreux professionnels depuis le début de la pandémie de Covid-19, la plupart des politiques de travail à distance n’offrent toujours pas une flexibilité totale.

Environ 95 % des emplois à distance ont des exigences géographiques, qu’il s’agisse d’une région, d’un pays, d’un état ou d’une ville spécifique, selon FlexJobs.

Dans un travail de n’importe où, cependant, les employés travaillent “100% à distance, sont indépendants de l’emplacement et, dans de nombreux cas, sont également indépendants d’un fuseau horaire spécifique”, a déclaré Toni Frana, coach de carrière chez FlexJobs, à CNBC Make It.

FlexJobs a identifié les 10 meilleures entreprises qui embauchent actuellement pour des emplois de n’importe où en analysant sa base de données et en voyant quels employeurs avaient le plus grand volume d’offres d’emploi de n’importe où entre août et novembre 2022.

Laboratoires de protocole Santé du presse-papiers Groupe omniprésent Fondation Wikimédia Application de trésorerie Trafilea Laboratoires d’ondulation Grands studios de temps Technologies de coalition ConsenSys

Toutes les entreprises de la liste proposent des emplois à distance à temps plein ou à temps partiel qui n’ont pas de restriction de localisation et ne nécessitent pas de temps au bureau.

Certaines entreprises de la liste ont autorisé leurs employés à travailler à distance depuis n’importe où dans le monde bien avant le début de la pandémie.

Coalition Technologies, par exemple, a été la première à distance pendant près d’une décennie – une décision qui a été largement motivée par le trafic à Los Angeles, où la société était basée, rapporte CNBC.

FlexJobs a également identifié les industries qui embauchent pour le plus d’emplois de n’importe où entre août et novembre, une liste qui comprend le marketing, la technologie, la comptabilité et la finance. Certains des emplois de travail les plus demandés depuis n’importe où comprenaient le rédacteur, l’assistant exécutif et l’ingénieur logiciel.

De nombreux emplois de n’importe où offrent des salaires supérieurs à 100 000 $ : une offre d’emploi pour un ingénieur gameplay sénior chez Steel Wool Studios, par exemple, répertorie une fourchette de salaires de 125 000 $ à 150 000 $, tandis qu’une annonce pour un développeur de contrats intelligents chez Delphi Digital, un salaire minimum de 120 000 $ à 150 000 $ est indiqué.

Selon Kathy Gardner, vice-présidente des communications chez FlexJobs, deux des compétences les plus importantes que les entreprises recherchent chez les candidats à un emploi de n’importe où sont la gestion du temps et la communication.

“Vous devez être capable de travailler efficacement avec des personnes en ligne et, souvent, dans des fuseaux horaires différents”, explique-t-elle. “Cela nécessite une solide compréhension de l’établissement de relations et de l’intelligence émotionnelle.”

Gardner dit que mettre en évidence une expérience à distance antérieure ainsi que des exemples de fois où vous avez travaillé avec des collègues ou des clients hybrides ou distants sur un projet peuvent vous aider à vous démarquer en tant que candidat.

Elle ajoute : “En fin de compte, vous devez montrer à un responsable du recrutement que vous êtes un employé mature et responsable qui peut s’épanouir dans un environnement où vous n’êtes pas physiquement vu.”

