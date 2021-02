10 énormes spoilers de Coronation Street pour la semaine prochaine, y compris l’horreur de la drogue de Simon Barlow alors qu’il met son frère Sam en danger

SIMON Barlow met son frère Sam en danger lorsqu’il le laisse avec de la drogue alors qu’il kidnappe un adolescent avec Jacob la semaine prochaine à Coronation Street.

1. Leanne réserve un médium

Leanne explique qu’elle a réservé un médium pour venir.

Toyah est inquiète et lui dit qu’elle restera et entendra ce qu’il a à dire.

Quand Jeremy le psychique arrive et découvre qu’il est en contact avec le fils mort de Leanne, Toyah a le cœur brisé de voir à quel point sa sœur est devenue désespérée.

2. Leanne tombe en panne

Lorsque le voyant transmet un message d’Oliver disant qu’il lui pardonne, Leanne s’effondre et Toyah la réconforte.

Mais finalement, Leanne se rend compte qu’elle est victime d’une arnaque et jette Jeremy.

3. Eileen ruine les funérailles de Ted

Lorsque Tim et Steve verrouillent qui devrait conduire le corbillard aux funérailles de Ted, George remet les rênes à Tim.

Mais alors que le jour des funérailles arrive, Steve demande à Tim de conduire le corbillard.

Tim a froid aux pieds et admet qu’il ne peut pas le faire.

Eileen est obligée de sauter dans le corbillard et de le conduire elle-même.

4. George jette Eileen

Plus tard, après un enterrement désastreux, George dit à Eileen qu’elle l’a publiquement humilié et qu’il ne veut plus rien avoir à faire avec elle.

Eileen insiste plus tard sur le fait que gâcher les funérailles n’était pas intentionnel, mais George précise qu’il n’a pas le temps pour elle.

Pendant ce temps, Gail entre dans le café et emmène George à la bibliothèque pour faire des recherches supplémentaires sur leur arbre généalogique.

Eileen se moque de Gail et de son arbre généalogique alors qu’elle quitte le café, amenant Gail à se retourner et à entamer une dispute furieuse avec son ennemi.

5. Alya fait une découverte terrifiante

Yasmeen est choqué de tomber sur une pile de lettres de demande finale non ouvertes à Speed ​​Daal.

Plus tard, les téléspectateurs verront Alya ouvrir la pile de demandes finales et réaliser que les problèmes financiers de Yasmeen sont pires qu’elle n’aurait pu l’imaginer.

Alya dit à Yasmeen qu’elle a pris rendez-vous à la banque demain et la presse d’expliquer que Geoff l’a forcée à contracter ses dettes.

6. Tim reçoit un choc

Tim reçoit un appel de l’avocat de Geoff et est choqué d’apprendre qu’il possède la moitié de la maison de Yasmeen, un quart de Speed ​​Daal.

Va-t-il le rendre?

Pendant ce temps, le directeur de la banque explique que parce que Yasmeen a signé les accords de prêt, ils sont sous sa responsabilité.

7. L’ex-Lucas de Carla revient

L’ex-Lucas de Carla se présente à l’usine la semaine prochaine, insistant sur le fait que c’est uniquement pour les affaires.

Mais plus tard dans la semaine, Peter approche Carla et Lucas pour discuter de leur prochaine stratégie et est horrifié par ce qu’il voit.

Carla rentre à la maison pour trouver Peter se vautrer sur lui-même et est déconcertée.

8. Le développeur va trop loin

Asha est mortifiée la semaine prochaine lorsque Dev va au-delà en accueillant Nina chez eux.

Plus tard dans la semaine, Dev et Mary organisent un dîner végétalien et obtiennent un film à regarder, laissant Asha embarrassée.

Nina, cependant, est touchée que Dev fasse un tel effort pour l’accueillir.

9. Simon est obligé de se droguer

Jacob tend un téléphone à Simon et lui dit qu’il devrait lui-même goûter certaines drogues.

Mais quand Toyah aperçoit Simon et Jacob en train de fumer un joint dans les jardins Victoria, elle dit à Leanne ce qu’elle a vu.

Quand Leanne est dédaigneuse, Toyah s’inquiète.

Abi Franklin de Coronation Street propose à Kevin Webster après qu’il ait survécu à la tentative de meurtre de Ray

10. Simon met Sam en danger

Plus tard, Sam supplie Simon de l’emmener faire un tour à vélo, mais Jacob s’arrête et lui dit qu’il a un travail urgent à faire.

Simon promet qu’il ne sera pas long et part avec Sam, mais il est horrifié de se rendre compte qu’il a laissé son sac de livraison derrière lui.

Jacob dit à Simon qu’ils vont donner une leçon à un jeune garçon et le fourrer dans le coffre de la voiture.

Sam regarde avec horreur, avant de repartir avec les médicaments de Simon.