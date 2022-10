10 emplois peu stressants qui paient plus de 100 000 $ par année

De nombreux facteurs contribuent au niveau d’effort d’une personne au travail. Pour certains, le montant de leur salaire est un facteur de motivation. Pour d’autres, il s’agit de faire du bon travail dans leur rôle. Et pour plus d’un tiers, 35% des travailleurs, le stress ou l’épuisement professionnel ont un effet significatif sur leur capacité à performer, selon un Enquête Joblist Q3 auprès de 18 911 demandeurs d’emploi. Idéalement, votre travail n’est pas si stressant que l’exécution de ses différentes tâches devienne un défi. Et au sein de la main-d’œuvre, il existe divers emplois qui sont intrinsèquement moins stressants que d’autres. Le réseau d’information professionnelle du Département du travail, ou O*NET, compilé une liste de près de 900 métiers et les a classés par niveau de stress. Ils l’ont fait en notant l’importance d’accepter les critiques et de gérer calmement les situations de stress élevé dans chaque emploi. Voici 10 emplois sur la liste qui paient un salaire annuel médian de plus de 100 000 $ et présentent un niveau de tolérance au stress relativement faible (tous ont un niveau inférieur à 70 sur 100), y compris leurs salaires annuels médians et les exigences à prendre en compte . Il est important de se rappeler que « ce ne sont pas des emplois sans stress », déclare Sinem Buber, économiste en chef chez ZipRecruiter. “Ce sont des emplois moins stressants que des emplois comme les médecins, les médecins où ils traitent de la vie humaine.”

Scientifique des matériaux

Les scientifiques des matériaux étudient, recherchent des moyens de combiner et de renforcer, et expérimentent des matériaux tels que les métaux, les alliages, le caoutchouc, la céramique et le verre. La plupart de ces postes exigent un diplôme d’études supérieures comme une maîtrise ou un doctorat et une vaste expérience sur le tas. Salaire annuel médian : 100 090 $

Analystes en intelligence d’affaires

Ces analystes prennent note des données commerciales, financières et économiques, créent des rapports pour les dirigeants et les parties prenantes et recommandent les mesures pertinentes à prendre au nom de l’entreprise. La plupart de ces postes exigent un baccalauréat et une certaine expérience pour être pris en considération. Salaire annuel médian : 100 910 $

Scientifique ou technologue en télédétection

Ces scientifiques analysent des données recueillies par des avions ou des satellites, par exemple, pour résoudre des problèmes dans des domaines tels que l’urbanisme, la sécurité intérieure et la gestion des ressources naturelles. La plupart des postes exigent des études supérieures, y compris une maîtrise, un doctorat ou un doctorat pertinent, ainsi qu’une expérience de travail. Salaire annuel médian : 104 100 $

Professeur d’économie

Les professeurs d’économie enseignent aux étudiants diplômés ou de premier cycle des sujets tels que la théorie des prix et la microéconomie. Ils préparent le matériel de cours, donnent des conférences et notent les devoirs. Bon nombre de ces postes exigent un diplôme d’études supérieures et de l’expérience pour être pris en considération. Salaire annuel médian : 104 940 $

Ingénieur chimiste

Les ingénieurs chimistes conçoivent l’équipement des usines chimiques et les processus utilisés pour créer des produits tels que le gaz, le plastique et le ciment, y compris les procédures utilisées pour assurer la sécurité des personnes travaillant à proximité des réactions chimiques. Ce poste requiert souvent un baccalauréat et une expérience de travail pertinente. Salaire annuel médian : 105 550 $

Économiste de l’environnement

Ces économistes mènent des recherches sur des sujets tels que l’utilisation de carburants alternatifs, rédigent des articles universitaires sur les prévisions économiques et évaluent les coûts et les avantages des politiques et réglementations affectant l’environnement. La plupart de ces postes exigent une maîtrise, un doctorat ou un diplôme en droit pertinent, ainsi qu’une expérience de travail. Salaire annuel médian : 105 630 $

Mathématicien

Les mathématiciens appliquent des théories mathématiques pour résoudre des problèmes dans les affaires, l’ingénierie et les sciences, mènent des recherches en algèbre, géométrie, probabilité, etc., et rédigent des rapports sur leurs découvertes. Ce poste exige souvent une maîtrise pertinente, un doctorat ou un doctorat en médecine et une expérience de travail pertinente. Salaire annuel médian : 108 100 $

Spécialiste en réaménagement de friches industrielles et gestionnaire de site

Ces spécialistes planifient et supervisent le nettoyage et le réaménagement des terrains contaminés. Ils identifient les sources de contamination et coordonnent le nettoyage sur place qui assure le respect des lois et des normes environnementales. Bon nombre de ces emplois exigent un baccalauréat et une expérience de travail. Salaire annuel médian : 124 650 $

Spécialiste des ressources en eau

Ces spécialistes conçoivent et aident à mettre en œuvre des programmes liés à l’approvisionnement, à la qualité et à la régulation de l’eau. La plupart de ces postes exigent un baccalauréat et une expérience dans le domaine pour être pris en considération. Salaire annuel médian : 137 900 $

