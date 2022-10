10 élèves du lycée Seneca nommés boursiers de l’État de l’Illinois – Shaw Local

Le lycée Seneca a annoncé qu’il comptait 10 boursiers de l’État de l’Illinois pour l’année scolaire 2022-2023.

Les lauréats de cette année sont : Ashley Alsvig, Brady Barla, Stephanie Bernhard, Anna Bruno, Colin Collet, Calvin Maierhofer, Maggie McDonald, Christopher Poyner, Alexis Sprinkel et Ryan Starwalt.

Les critères pour ce prix sont les suivants : La Commission d’aide aux étudiants de l’Illinois obtient par voie électronique les données académiques du lycée pour les étudiants à la fin de leur sixième semestre. Le calcul de la formule State Scholar utilise une combinaison des résultats des tests, du GPA non pondéré, du rang et de la taille de la classe. Ces étudiants sont sélectionnés en fonction du score du test SAT et du classement de la classe.