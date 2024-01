10 Design au sommet du centre commercial de Shenzhen avec piste de ski intérieure

Le studio d’architecture 10 Design a dévoilé son projet pour Huafa Snow World à Shenzhen, qui comprendra une station de ski couverte qui, selon le studio, sera « la plus grande du genre au monde ».

Prévu pour ouvrir en 2025, le développement comprendra un hôtel, un centre commercial, des bureaux et une piste de ski intérieure de forme ondulée qui s’élève au-dessus des autres fonctions.

« Ancré dans une station de ski couverte de 80 000 mètres carrés, la plus grande de ce type au monde, Huafa Snow World possède un riche mélange de composants de vente au détail, de divertissement, commerciaux, d’hôtellerie, civiques et culturels, créant une destination dynamique », a déclaré 10 Conception.

Selon le studio, le développement comportera un « axe vert urbain » s’étendant du nord au sud, offrant à l’espace public un lien avec la nature.

Situé dans le pôle technologique en pleine croissance de la ville, la baie de Qianhai, 10 Design souhaite que le développement soit un lieu où les gens et les entreprises peuvent se connecter.

Le site sera divisé en trois groupes principaux : une zone de divertissement du côté ouest, une zone culturelle et civique intégrée à l’axe vert et une zone commerciale conçue pour communiquer avec les bâtiments voisins.

“Situé dans un emplacement clé, idéalement relié à l’aéroport et à une plaque tournante du transport interurbain, le nouveau développement offre aux habitants un lieu de rassemblement tout en attirant et en reliant facilement les voyageurs d’affaires et de loisirs exigeants du monde entier”, a déclaré 10 Design.

“Notre vision du projet est d’offrir une expérience totalement immersive, au service non seulement des touristes mais aussi des résidents locaux.”

“La planification et la conception de cet épicentre culturel réinventent le développement du commerce de détail en une expérience communautaire à multiples facettes, invitant à la découverte et encourageant les invités à explorer”, a poursuivi le studio.

Huafa Snow World comprendra le Huafa Snow Centre, qui surplombera le bord de la rivière à proximité et combinera des installations de ski avec des espaces commerciaux et un hôtel.

10 Design a conçu le centre de neige comme une série de boîtes interconnectées, visant à encourager un sentiment d’exploration entre les différentes fonctions.

S’élevant au-dessus des formes carrées se dressera une structure ondulée contenant une piste de ski de 83 mètres de haut et 441 mètres de long, qui sera surmontée de panneaux solaires pour compenser l’énergie nécessaire au centre de ski et aux bâtiments commerciaux, selon le studio. .

Un hôtel relié au centre de neige contiendra une salle de bal avec vue panoramique sur la piste de ski.

Pour créer un thème enneigé dans la conception, des panneaux de céramique et des panneaux d’aluminium seront ajoutés aux façades, dans le but d’imiter les glaciers et les cristaux de glace.

10 Design affirme que l’impact environnemental de Huafa Snow World sera minimisé grâce à la collecte de l’eau de pluie qui irriguera le paysage et à une réserve de zones humides conçue pour empêcher l’engorgement urbain.

“Mêlant harmonieusement un design innovant, une technologie de pointe et des expériences riches en sensations, Huafa Snow World est appelé à devenir la principale attraction de la région, soutenant la croissance et célébrant la nature”, a déclaré le studio.

Fondé en 2010, 10 Design est un studio d’architecture et de planification générale avec des bureaux à Hong Kong, Édimbourg, Dubaï, Miami, Londres, Shenzhen, Singapour et San Francisco.

Le studio a récemment dévoilé son deuxième projet pour le méga-développement saoudien Neom, la ville de plaisance de Norlana dans le golfe d’Aqaba, qui faisait suite à un complexe de luxe doté de deux gratte-ciel déchiquetés dévoilé en novembre de l’année dernière.

Les images sont de 10 Design.