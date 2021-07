10 des meilleures glaces régionales livrées chez vous

L’une des grandes joies du voyage est de découvrir des plats régionaux emblématiques – et, pendant les voyages par temps chaud, cela signifie la crème glacée. Rien ne vaut l’expérience réconfortante et souriante de tomber sur un grand magasin de crème glacée de quartier.

Pour de nombreux amateurs de crème glacée, visiter leur trouvaille préférée est une tradition estivale très attendue. L’année dernière, cependant, en raison des restrictions COVID, ils ont raté leur dose annuelle et espèrent rattraper les coups de langue perdus.

Heureusement, de nombreuses légendes locales livrent désormais dans tout le pays et gagnent des fans qui ne pourront peut-être jamais leur rendre visite en personne. Voici quelques-unes des glaces les plus riches et les plus crémeuses du marché. Commandez maintenant et ils se présenteront à votre porte d’entrée, en sécurité et congelés.

Vous voudrez garder une pinte ou six dans votre congélateur à tout moment afin de ne plus jamais avoir à crier pour de la crème glacée.

Splendid Ice Creams de Jeni – Columbus, Ohio

Pionnier du mouvement de la crème glacée artisanale, Jeni’s place la barre plus haut depuis près de deux décennies. Jeni elle-même est lauréate du James Beard Award pour ses livres de cuisine alléchants et vous pouvez profiter de plusieurs de ses recettes innovantes – Brambleberry Crisp, Skillet Cinnamon Roll, Sweet Cream Biscuits & Peach Jam – à la pinte.

Tout naturel et super lisse, Jeni’s est splendide, en effet. Faites-vous plaisir et commandez un abonnement à leur Pint of the Month Club afin d’avoir toujours quelque chose à attendre avec impatience.

Sel et paille – Portland, Oregon

Lancé par deux cousins ​​concentrés sur la construction d’une communauté – qu’est-ce qui rassemble les gens comme la crème glacée ? – Salt & Straw, basé à Portland, est une ode aux collaborations. Non seulement ils travaillent avec des agriculteurs, des chefs et des fabricants locaux, mais ils rassemblent également des ingrédients comme la poire et le fromage bleu et les Dash Cold Brew et les chips de cacao d’Offlimits dans des combinaisons inattendues – et étonnamment délicieuses.

Toutes les glaces sont faites à la main en petites quantités, et la pâte à biscuits au miel et à la lavande, salée, maltée et aux pépites de chocolat ne sont que deux de leurs incontournables.

Penn State Berkey Creamery – University Park, Pennsylvanie

Raison suffisante pour fréquenter Penn State, Berkey Creamery est une tradition scolaire depuis 1865. Vous voulez parler de fraîcheur ? La plupart du lait utilisé dans leur célèbre crème glacée provient des 210 vaches laitières de l’université, ce qui en fait un véritable processus vache-à-cône.

Plus de deux douzaines de saveurs, dont les populaires Alumni Swirl et Happy Happy Joy Joy, sont disponibles en ligne. Pour les anciens élèves, il y a un vrai sentiment de nostalgie dans Grilled Stickies, la version de crème glacée à la brioche à la cannelle d’un aliment de base de Penn State avec des morceaux de pâte collante et un tourbillon de streusel à la cannelle, ou Mint Nittany, qui rend hommage à la mascotte officielle de l’école . Pour tout le monde, il y a juste un vrai sentiment de bonheur.

McConnell’s Fine Ice Creams – Santa Barbara, Californie

McConnell’s a à peu près perfectionné la crème glacée au cours des 70 dernières années, et l’une des raisons est qu’il s’agit également d’une laiterie. Géré par la famille depuis trois générations, ils fabriquent tout à partir de zéro en utilisant uniquement les ingrédients les plus simples et les plus propres.

Vous voudrez certainement vous procurer des éditions limitées telles que Peanut Butter & Jelly Sando et SeaVees Sprinkled with Pride, et vous serez reconnaissant que les saveurs telles que Sprinkle Cake, Toasted Coconut Almond Chip et Eureka Lemon & Marionberries soient prêtes à être commandées chaque fois que vous en avez envie. eux, aka toujours.

Graeter’s – Cincinnati, Ohio

Louis Charles Graeter a commencé à fabriquer des glaces à la main dans des pots français et à les vendre dans des chariots à Cincinnati en 1870. Sa famille fabrique toujours de la crème glacée en petits lots de pots français un siècle et demi plus tard, Dieu merci, et vous pouvez élever un cuillère pour célébrer avec l’édition spéciale 150e anniversaire gâteau saupoudré de Graeter.

Vraiment, toutes leurs saveurs sont dignes de la fête, de leur signature aux pépites de chocolat à la framboise noire au nouveau Caramel Macchiato en passant par le bonus Midnight Snack – une crème glacée au malt avec des bretzels enrobés de chocolat, des mini-coupes de beurre de cacahuète et des brownies mélangés, et un nom susceptible de devenir une prophétie auto-réalisatrice.

Atomic Creamery – Newport Beach, Californie

Détenue et exploitée par des vétérans, Atomic Creamery congèle sa crème glacée biologique avec de l’azote liquide et utilise des ingrédients locaux sélectionnés à la main pour un délice riche et crémeux. Comme si cela ne suffisait pas, ils ajoutent ensuite un petit cadeau spécial dans la plupart des pintes (la vanille reste pure).

Par exemple, le citronné Closed on Sunday est surmonté d’une tranche de bonbon au citron et lorsque vous ouvrez Atomic Birthday Bomb, vous êtes accueilli avec un petit morceau de gâteau d’anniversaire. Ceux-ci agissent comme un délicieux aperçu de la joie que vos papilles gustatives sont sur le point de ressentir.

Bassetts – Philadelphie, Pennsylvanie

Point de repère bien-aimé de Philadelphie depuis 1861, l’entreprise familiale Bassetts est la plus ancienne entreprise de crème glacée d’Amérique. Ils fabriquent des glaces depuis le premier mandat d’Abraham Lincoln et, cinq générations plus tard, ils continuent de proposer de délicieuses nouvelles saveurs de crème glacée de qualité supérieure, telles que leur dernier Brownie au fudge au chocolat.

Bien sûr, ils ont un passé chargé d’histoire, mais leur slogan « Rich in History, Richer in Flavor » est immédiatement apparent avec un avant-goût de classiques, notamment le bretzel au caramel salé, la truffe au fudge au café et leur best-seller à la vanille.

Clementine’s Creamery – St. Louis, Missouri

Oprah l’a appelé « la crème glacée la plus sexy ». Vous l’appellerez incroyable. Avec un menu éclectique de saveurs coquines et gentilles, Clementine’s est la quintessence de l’hédonisme. En fait, les saveurs niçoises – comme le Midnight Pleasures au chocolat noir triple et le Gooey Butter Cake, qui rend hommage à l’emblématique pâtisserie de Saint-Louis – sont si décadentes et tentantes qu’elles devraient être considérées comme coquines, d’autant plus qu’elles vous défient de leur résister. .

Tout est fabriqué à la main et fabriqué à partir de zéro, avec les saveurs Naughty, y compris le Boozy Banana Rum et le Chocolate Cabernet, infusés d’alcool. La résistance est futile.

Bridgeman’s – Woodbury, Minnesota

En 1883, Henry Bridgeman a lancé son entreprise laitière en livrant du lait frais de porte à porte à partir d’une charrette à chèvres. En 1936, ses deux fils ont décidé de sortir seuls et d’ouvrir le premier Bridgeman’s Ice Cream Shoppe. En 18 mois, ils avaient six magasins et le reste appartient à l’histoire.

Toujours familial, Bridgeman’s a été nommé #1 New MN State Fair Food en 2016 et a été invité à organiser la NFL Tailgate Party pour le Super Bowl deux ans plus tard. Goûtez à leur hospitalité du Midwest avec des saveurs accueillantes, notamment la renoncule à la banane, la réglisse et le bon bon à la menthe poivrée.

Killer Creamery – Boise, Idaho

Avec des saveurs comme Peanut Blubber et Brownie Points, vous ne devineriez jamais que cette savoureuse crème glacée n’est pas seulement entièrement naturelle, mais qu’elle est également sans gluten, à faible teneur en glucides et sans sucre. Quoi?! Fondée par un scientifique de l’alimentation à la recherche d’un dessert qui s’intégrerait dans le régime cétogène, la crème glacée est sans culpabilité, vous pouvez donc acheter une pinte ou deux supplémentaires de friandises comme Jam Session et No Judge Mint.

Malgré son goût de tueur, le nom de la marque honore en fait les baleines qui bénéficient des efforts philanthropiques de l’entreprise.

10Best fait partie du réseau USA TODAY – fournissant un point de vue authentiquement local sur les destinations du monde entier – en plus des conseils de voyage et de style de vie.