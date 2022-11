10 des emplois les plus stressants aux États-Unis ― certains paient 208 000 $/an

Le stress au travail est assez courant et peut avoir des répercussions sur le reste de la vie des gens. Quatre employés sur cinq affirment que le stress au travail affecte leurs diverses relations, selon Mental Health America’s Rapport Mind the Workplace 2022. Et ce ne sont pas seulement les emplois à bas salaire qui peuvent être stressants. “Il pourrait y avoir des emplois extrêmement stressants qui couvrent tout l’éventail des salaires”, déclare Vicki Salemi, experte en carrière chez Monstreajoutant que “c’est presque comme si c’était le grand égaliseur. Il y a des emplois stressants qui paient moins et des emplois stressants qui paient plus.” Le Réseau d’information professionnelle, ou O*NET, qui fait partie du Département du travail, classé 873 professions par niveau de stressnotant l’importance d’accepter les critiques et de gérer calmement les situations de stress élevé dans chaque rôle. Voici les 10 emplois les plus stressants de la liste, y compris leurs salaires annuels médians selon O*NET, les exigences et le niveau de stress sur 100.

Urologue

Les urologues sont des médecins spécialisés dans le système génito-urinaire, ou les organes urinaires et génitaux. Ils diagnostiquent des maladies et des troubles tels que l’infertilité, l’incontinence et le cancer de la vessie. Ce travail nécessite un diplôme en médecine et une vaste expérience. Niveau de stress: 100 Salaire annuel médian : 208 000 $

Monteur cinéma et vidéo

Ces professionnels montent des images en fonction de scripts ou de la narration du film ou de la vidéo. Ils suivent les instructions du producteur ou du réalisateur du projet et ajoutent de la musique, des effets sonores et tout ce dont la pièce a besoin. Ces postes exigent parfois un baccalauréat et une certaine expérience. Niveau de stress: 99 Salaire annuel médian : 62 680 $

Assistante anesthésiste

Ces assistants aident les anesthésiologistes à administrer l’anesthésie pour des procédures telles que la chirurgie. Ils surveillent l’état du patient et prodiguent des soins au besoin. La plupart de ces postes exigent un diplôme supérieur et une vaste expérience dans le domaine. Niveau de stress: 98 Salaire annuel médian : 121 530 $

Juge

Les juges arbitrent et administrent la justice dans les tribunaux. Ils condamnent les accusés dans les affaires pénales, rédigent des décisions et parfois officier des cérémonies de mariage. Bon nombre de ces postes exigent des études supérieures et de l’expérience. Niveau de stress: 98 Salaire annuel médian : 148 030 $

Opérateur téléphonique

Ces travailleurs de service assistent les clients en écoutant leurs demandes et en fournissant des informations, en répondant aux besoins de facturation et en aidant les enfants ou les personnes handicapées à passer des appels téléphoniques. Le travail exige habituellement un diplôme d’études secondaires. Niveau de stress: 98 Salaire annuel médian : 37 630 $

Infirmière en soins aigus

Ces infirmières s’occupent de patients souffrant de maladies graves comme les crises cardiaques en effectuant des soins cardiaques; gérer le soulagement de la douleur et la sédation ; diagnostiquer les affections ; et administrer des transfusions sanguines. Ces postes nécessitent une formation dans des écoles professionnelles ou un diplôme d’associé pertinent et une expérience sur le tas. Niveau de stress: 97 Salaire annuel médian : 77 600 $

Obstétricien et gynécologue

Ces experts médicaux se spécialisent dans les organes féminins et le système reproducteur. Ils fournissent des soins de grossesse et d’accouchement; diagnostiquer et traiter les maladies; et effectuer les chirurgies pertinentes. Ces postes exigent un diplôme en médecine et une vaste expérience. Niveau de stress: 97 Salaire annuel médian : 208 000 $

Télécommunicateur de la sécurité publique

Ces opérateurs de téléphone, de radio ou d’autres systèmes de communication reçoivent des appels pour les services d’urgence de police, d’incendie et d’ambulance. Ils collectent des informations auprès des appelants concernant la criminalité, les menaces, les actes de terrorisme, etc. Ces emplois exigent généralement un diplôme d’études secondaires. Niveau de stress: 97 Salaire annuel médian : 46 670 $

Superviseur de première ligne des vendeurs au détail

Ces professionnels supervisent les vendeurs au détail en magasin et coordonnent leurs activités ; gérer le budget et la comptabilité de l’établissement ; et assister les clients. Le travail exige habituellement un diplôme d’études secondaires. Niveau de stress: 96 Salaire annuel médian : 39 230 $

Infirmière anesthésiste