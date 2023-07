10% des émeutiers arrêtés étaient des étrangers – ministère français de l’Intérieur — RT World News

Plus de dix mille véhicules ont été incendiés pendant les troubles, selon Gérald Darmanin

Plus de 3 500 personnes ont été arrêtées en lien avec les émeutes de masse qui ont balayé la France après la mort d’un garçon de 17 ans d’origine nord-africaine aux mains de la police la semaine dernière, a déclaré mercredi le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin au Sénat français. . Près de 1 400 personnes ont été détenues rien qu’à Paris et sa banlieue, a-t-il ajouté.

La plupart des personnes détenues étaient des jeunes âgés de 17 à 18 ans, selon le ministre. Un tiers d’entre eux étaient des mineurs qui « extrêmement jeune pour la plupart, » a-t-il dit, ajoutant que le plus jeune détenu n’avait que 11 ans.

Au total, entre 8 000 et 12 000 personnes ont participé aux émeutes, dont « seulement 10% sont de nationalité non française », Darmanin a révélé, ajoutant que les étrangers n’étaient pas la majorité derrière les troubles. Près des deux tiers des personnes interpellées au cours de la semaine écoulée n’avaient pas de casier judiciaire et étaient auparavant inconnues des services de police, a ajouté le ministre, lors d’une audience qui a duré près d’une heure et demie.















Les troubles ont fait plus de 12 000 véhicules incendiés et plus de 2 500 bâtiments détruits ou endommagés, dont 273 bâtiments de police, 105 mairies et 168 écoles. Les émeutes ont également impliqué 17 attaques contre « fonctionnaires élus » et fait quelque 800 policiers et gendarmes blessés, a-t-il dit.

Le ministre a contesté les affirmations selon lesquelles davantage de policiers tireraient sur les véhicules si les conducteurs refusaient de se conformer aux ordres. Le nombre de ces incidents a diminué, passant de 255 en 2017 à 168 en 2022, a déclaré Darmanin.

« A [the number of] fusillades multipliées par cinq au fur et à mesure que je lis ? Il est faux! » s’est-il exclamé, ajoutant que c’est le contraire et que les policiers utilisent leurs armes « de moins en moins » malgré l’augmentation du taux de non-conformité chez les chauffeurs.

Les troubles ont été déclenchés par le meurtre par un policier de l’adolescente Nahel Merzouk dans la banlieue parisienne. Le jeune de 17 ans aurait tenté de s’enfuir après avoir été arrêté par la police. Le policier qui a tué par balle le garçon de 17 ans la semaine dernière est toujours en garde à vue depuis mardi. Il a été accusé d’homicide.