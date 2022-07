10 des actions les plus performantes depuis le lancement de “Mad Money” de Jim Cramer

Avec le déménagement de “Mad Money” à la Bourse de New York, Jim Cramer a passé en revue lundi certaines des actions les plus performantes depuis le lancement de son émission sur CNBC il y a plus de 17 ans.

Voici un aperçu rapide des critères utilisés pour compiler la liste :

L’action est actuellement membre du S&P 500.

C’était une société cotée en bourse lors de la première diffusion de “Mad Money”, en mars 2005.

La liste a été classée par un simple calcul de gain/perte en pourcentage, et non par un rendement total (qui comprend les dividendes).

Les gains ont été calculés sur la base du cours de clôture de l’action du 14 mars 2005 à la clôture de vendredi.

Maintenant, voici 10 des actions les plus performantes depuis que “Mad Money” est à la télévision :