10 des 26 personnes d’un bateau d’excursion coulé au Japon sont décédées

La garde japonaise a déclaré que 10 des 26 personnes à bord d’un bateau d’excursion qui a coulé dans les eaux glaciales d’un parc national du nord ont été confirmées mortes.

La recherche des autres est toujours en cours un jour après que le bateau a envoyé un appel de détresse disant qu’il coulait.

Les garde-côtes ont déclaré dimanche que les corps des 10 victimes comprenaient sept hommes et trois femmes.

Il y avait deux membres d’équipage et 24 passagers, dont deux enfants, sur le bateau d’excursion lorsqu’il a rencontré des problèmes samedi après-midi près de la pointe de la péninsule de Shiretoko.

L’emplacement est connu comme un endroit difficile pour manœuvrer les bateaux en raison de sa côte rocheuse.

Le ministère des Transports a lancé une enquête sur l’opérateur du bateau, qui a eu deux accidents l’année dernière.

Les garde-côtes japonais ont déclaré dimanche que des hélicoptères de sauvetage avaient retrouvé neuf des 26 personnes d’un bateau d’excursion portées disparues dans les eaux glaciales du nord du Japon depuis la veille, mais leurs conditions sont inconnues.

Le ministère des Transports, quant à lui, a lancé une enquête sur l’exploitant du bateau au sujet de ses normes de sécurité et de sa décision d’effectuer la tournée malgré le mauvais temps samedi.

« Nous allons enquêter de manière approfondie sur les causes de cette situation et sur le type de surveillance de la sécurité nécessaire pour permettre la visite afin d’éviter un autre accident », a déclaré aux journalistes le ministre des Transports, Tetsuo Saito, qui s’est rendu dans la région dimanche.

Le ministère enquêtera également pour savoir si ou comment l’accident de samedi était lié à deux accidents précédents impliquant le même bateau l’année dernière, a déclaré Saito. L’exploitant avait reçu l’instruction de prendre des mesures pour améliorer sa sécurité suite aux incidents.

Les garde-côtes ont confirmé que le même bateau s’était échoué dans la région en juin dernier, bien que personne n’ait été blessé dans cet accident. En mai, le bateau est entré en collision avec un objet en mer, blessant légèrement trois passagers.

Les sauveteurs ont intensifié leurs recherches plus tôt dimanche et ont trouvé quatre personnes près de la pointe de la péninsule de Shiretoko et cinq autres personnes dans la même zone quelques heures plus tard, mais la garde côtière a déclaré qu’elle ne pouvait pas confirmer si elles avaient été sauvées vivantes. La télévision publique NHK a déclaré qu’ils étaient inconscients.

Les garde-côtes ont déclaré que les neuf personnes avaient été retrouvées dans la zone située près de la pointe de la péninsule au nord de l’endroit où le bateau a envoyé un appel de détresse samedi. L’emplacement est connu comme un endroit difficile pour manœuvrer les bateaux en raison de sa côte rocheuse.

Des images sur NHK ont montré l’une des personnes secourues arrivant par hélicoptère et transférées dans une ambulance sur une civière, tandis que les sauveteurs brandissaient des boucliers en plastique bleu pour plus d’intimité.

Un flotteur de sauvetage de couleur orange et de forme carrée portant le nom du bateau a également été aperçu sur la côte rocheuse.

Le bateau transportant 24 passagers, dont deux enfants, et deux membres d’équipage a disparu après avoir envoyé un appel de détresse, disant qu’il avait pris l’eau et commençait à couler.

Le premier rapport de sauvetage de dimanche est venu après près de 19 heures de recherches intenses impliquant six bateaux de patrouille, plusieurs avions et des plongeurs. La garde côtière a déclaré que les recherches se sont poursuivies toute la nuit et se sont depuis étendues, avec des bateaux de pêche et d’excursion locaux se joignant aux efforts, tandis que la Force d’autodéfense a dépêché un destroyer et trois avions.

Le Kazu 1 de 19 tonnes a lancé un appel d’urgence samedi en début d’après-midi, affirmant que la proue du navire avait été inondée et qu’il commençait à couler et à s’incliner, alors qu’il se déplaçait au large de la côte ouest de la péninsule de Shiretoko sur l’île septentrionale d’Hokkaido, a déclaré la garde côtière. .

Le bateau d’excursion a depuis perdu le contact, selon les garde-côtes. Dix-sept personnes sont toujours portées disparues. Les garde-côtes ont déclaré que l’opérateur leur avait dit que tout le monde sur le bateau portait un gilet de sauvetage.

Les températures moyennes de la mer en avril dans le parc national de Shiretoko sont juste au-dessus du point de congélation.

Un responsable de l’opérateur du navire, Shiretoko Pleasure Cruise, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter car il devait répondre aux appels des familles inquiètes des passagers.

Le Premier ministre Fumio Kishida, qui participait à un sommet de deux jours à Kumamoto dans le sud du Japon, a annulé son programme pour la deuxième journée et est retourné à Tokyo. Il a déclaré aux journalistes dans les premières heures de dimanche qu’il avait demandé aux responsables « de faire tout ce qu’ils peuvent pour le sauvetage ».

La cause de l’accident fait toujours l’objet d’une enquête, mais les experts soupçonnent qu’il pourrait y avoir une négligence en matière de sécurité, et le bateau s’est échoué et a été endommagé dans une mer agitée dans une zone connue pour ses courants forts et sa côte rocheuse.

De hautes vagues et des vents violents ont été observés dans la zone vers midi, selon une coopérative de pêche locale. Les médias japonais ont rapporté que les bateaux de pêche étaient rentrés au port avant midi en raison du mauvais temps.

La NHK a déclaré qu’il y avait un avertissement pour les vagues hautes pouvant atteindre 3 mètres (9 pieds).

Un équipage de bateau d’excursion appartenant à un autre opérateur a déclaré à NHK qu’il avait mis en garde contre une mer agitée lorsqu’il avait repéré l’équipage de Kazu 1 et leur avait dit de ne pas y aller. Il a dit que le même bateau s’était échoué l’année dernière et avait subi une fissure à la proue.

Yoshihiko Yamada, professeur de sciences marines à l’Université de Tokai, a déclaré que le bateau s’était probablement échoué après avoir été secoué par de hautes vagues et endommagé, inondé et probablement coulé. Un bateau d’excursion de cette taille ne transporte généralement pas de canot de sauvetage, et les passagers ne pourraient peut-être pas s’échapper d’un navire qui coule rapidement avec ses fenêtres probablement fermées pour les protéger des vents violents.

Dans une interview avec la télévision TBS, Yamada a déclaré qu’il y avait aussi une légère possibilité que le bateau ait été heurté par une baleine.

La température froide et le vent fort pourraient provoquer une hypothermie et mettre les passagers dans de graves conditions de survie, selon Jun Abe, vice-président de la Society of Water Rescue and Survival Research. « C’est une condition très grave, surtout quand ils sont mouillés », a déclaré Abe au TBS.

Selon le site Web de l’opérateur, la visite dure environ trois heures et offre une vue panoramique sur la côte ouest de la péninsule et comprend des observations potentielles d’animaux tels que des baleines, des dauphins et des ours bruns. Le parc national est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et est célèbre comme la région la plus au sud pour voir la banquise dérivante.