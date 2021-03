Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Déodorant: c’est quelque chose dont nous avons tous besoin!

Dans un effort pour nettoyer nos routines de beauté, nous sommes passés à déodorant naturel Il ya plus d’un an. Bien qu’il soit facile de prendre le premier déodorant que vous voyez sur l’étagère de la pharmacie, il est important de lire les étiquettes des ingrédients et de choisir une marque qui non seulement correspond à votre philosophie de beauté personnelle, mais qui fonctionnera bien et vous gardera une odeur fraîche toute la journée!

Pour vous faire gagner du temps et des odeurs corporelles inutiles, nous avons arrondi à 10 déodorants naturels sans aluminium qui fera sentir vos aisselles célestes. Et avec le temps plus chaud qui approche, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour réorganiser votre routine de déodorant et essayer quelque chose de nouveau.

Voir ci-dessous pour 10 déodorants naturels qui fonctionnent réellement!