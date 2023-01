10 crocodiles momifiés sortent d’une tombe égyptienne

À première vue, vous pouvez penser que vous regardez une image de crocodiles vivants se déplaçant furtivement dans la boue. Mais les animaux ci-dessus sont des momies, peut-être mortes depuis plus de 2 500 ans et conservées dans un rituel qui honorait probablement Sobek, une divinité de la fertilité vénérée dans l’Égypte ancienne. Les momies faisaient partie de 10 crocodiles adultes, probablement de deux espèces différentes, dont les restes ont été récemment déterrés d’une tombe à Qubbat al-Hawa sur la rive ouest du Nil. La découverte a été détaillé dans la revue PLoS ONE mercredi. Le crocodile a joué un rôle important dans la culture égyptienne pendant des milliers d’années. En plus d’être lié à une divinité, c’était une source de nourriture et des parties de l’animal, comme sa graisse, étaient utilisées comme médicament pour traiter les douleurs corporelles, la raideur et même la calvitie. Les animaux momifiés, y compris les ibis, les chats et babouins, sont des découvertes relativement courantes dans les tombes égyptiennes. D’autres restes de crocodiles momifiés ont été déterrés, mais la plupart étaient des juvéniles ou des nouveau-nés; de plus, ceux découverts dans cette nouvelle étude étaient en pleine forme.

“La plupart du temps, j’ai affaire à des fragments, à des choses brisées”, a déclaré Bea De Cupere, archéozoologue à l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique et co-auteur de l’étude. « D’entendre que vous avez 10 crocodiles dans une tombe. C’est spécial. Elle a été appelée sur le site de Qubbat al-Hawa par une équipe de recherche dirigée par Alejandro Jiménez Serrano, égyptologue de l’Université de Jaén en Espagne. En 2018, des chercheurs ont découvert sept petites tombes sous une décharge de l’époque byzantine. Dans l’une des tombes – prise en sandwich entre le dépotoir et quatre sépultures humaines qui dateraient d’environ 2100 av. J.-C. – se trouvaient les crocodiles momifiés. Le Dr De Cupere étudie tout, y compris les os, les dents et les coquillages ainsi que les coprolithes, ou les excréments fossilisés et les empreintes d’animaux. “Vous avez des archéologues qui font des fouilles et, s’ils trouvent des restes d’animaux qui, selon eux, valent la peine d’être examinés, c’est alors que nous entrons en scène”, a déclaré le Dr De Cupere.