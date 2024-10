10 coups de feu, dont un mortel, après le défilé de retrouvailles de l’Université d’État du Tennessee

Un homme a été mortellement abattu et neuf autres personnes ont été blessées, dont trois enfants, après que deux groupes se sont tirés dessus alors que la foule d’un défilé de fin d’année à l’Université d’État du Tennessee s’éclaircissait samedi, a indiqué la police de Nashville.

Un homme de 24 ans est mort dans les coups de feu qui ont éclaté hors du campus sur Jefferson Street vers 17h10, après la fin du défilé mais alors que les parkings étaient encore pleins de monde, a indiqué la police.

« Nous pouvons dire d’après les douilles qu’il y a eu des coups de feu d’un côté de la rue, puis de l’autre côté de la rue », a déclaré le porte-parole de la police, Don Aaron, aux journalistes.

Une grande partie de la foule était partie pour se rendre au match des Tennessee State Tigers contre les Eastern Illinois Panthers à Nashville lorsque la fusillade a éclaté, a indiqué la police.

La police n’a pas identifié les victimes ni indiqué si certaines étaient des étudiants. Leurs conditions varient, allant de personnes écorchées par des tirs à des personnes grièvement blessées.

Les trois enfants touchés par balle – un de 12 ans et deux de 14 ans – présentent tous des blessures qui ne sont pas critiques, a déclaré Aaron.

La police enquête sur le nombre de tireurs et pense qu’au moins une personne qui se trouve à l’hôpital a tiré, a déclaré Aaron. La vidéo d’une caméra aérienne de la police pourrait faire la lumière sur ce qui s’est passé.

Les détectives interrogeaient également les personnes abattues. Certaines des personnes hospitalisées sont connues de la police grâce à des interactions passées, a déclaré Aaron. « Nous sommes convaincus que les choses commencent à se mettre en place », a-t-il déclaré.

Des armes de poing auraient été utilisées et la police en a trouvé une dans la rue, a-t-il déclaré.

Le défilé a eu lieu samedi matin et la foule commençait à se disperser lorsque la fusillade s’est produite. Jefferson Street avait rouvert environ 20 minutes auparavant, a déclaré Aaron.

« Juste une poignée de personnes, un très petit nombre de personnes, ont souillé la célébration », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la fusillade était particulièrement inattendue en raison du nombre de policiers et d’autres responsables de la sécurité publique qui travaillaient sur l’événement. « Il y avait des policiers partout », a-t-il déclaré.

Certains des pompiers qui ont apporté leur aide étaient là juste pour s’amuser, a déclaré la porte-parole du service d’incendie de Nashville, Kendra Loney.

« Notre personnel m’a raconté quelques moments où ils ont arraché leurs ceintures et ont fait des choses comme les utiliser comme garrot », a déclaré Loney.

« Nous sommes bouleversés. Nous sommes en colère », a-t-elle déclaré.

Le maire de Nashville, Freddie O’Connell, a condamné ces violences. Il a déclaré que des centaines de personnes ont défilé dans Jefferson lors de l’événement de retour.

« L’atmosphère joyeuse de ce soir est très différente à cause d’un acte de violence insensé perpétré par des gens qui ne se soucient pas de savoir qui d’autre pourrait être pris entre deux feux », a-t-il déclaré. écrit le X.

Les responsables de l’Université d’État du Tennessee ont déclaré qu’un autre incident s’était produit au stade Nissan, où se déroulait le match de football de retour de l’école.

Trois personnes ont été transportées à l’hôpital après avoir été piétinées par la foule, lorsqu' »une dispute qui a dégénéré en bagarre » sur le parking a provoqué la panique.

Jashawna Rucker, qui vient tout juste de terminer ses études secondaires, était présente au défilé de retrouvailles et retournait vers sa famille lorsque des coups de feu ont éclaté. Au début, elle a cru qu’il s’agissait d’un feu d’artifice, mais elle s’est vite rendu compte qu’il s’agissait d’une fusillade.

« Et tout le monde courait, et j’ai commencé à courir, j’ai failli tomber », a-t-elle déclaré. a déclaré à WSMV, affilié à NBC-TV de Nashville et d’autres. « Je remercie juste Dieu, ce n’était pas moi. »

Elle a dit qu’elle était désolée pour tous ceux qui ont été touchés par balle ou autrement touchés, ainsi que pour la personne décédée.

« C’est triste, parce qu’aujourd’hui, on ne peut plus rien faire », a-t-elle déclaré aux journalistes sur place. « Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas nous amuser, nous ne pouvons pas sortir, nous amuser, rien – et il y a des enfants autour. C’est très triste. »

