10 corps retrouvés éparpillés autour de la ville balnéaire d’Acapulco au Mexique

Dix corps ont été retrouvés éparpillés dans la ville balnéaire autrefois glamour d’Acapulco, au Mexique, en proie à des violences liées aux cartels, ont indiqué les responsables de la sécurité locale.

Les corps de deux femmes et de quatre hommes ont été déposés lundi soir sur une avenue proche d’un marché, a indiqué la sécurité publique. Les médias locaux ont rapporté que les corps avaient été éjectés d’une voiture.

Une fusillade dans le quartier d’Emiliano Zapata a fait trois morts et trois autres blessés, ont ajouté des responsables.

Les autorités ont trouvé un autre homme abattu dans la partie touristique de la ville.

Acapulco était autrefois un terrain de jeu pour les riches et les célèbres, mais elle a perdu de son éclat au cours de la dernière décennie, les touristes étrangers ayant été effrayés par les effusions de sang qui en ont fait l’une des villes les plus violentes du monde. La ville a également encore du mal à se relever après avoir été frappé par l’ouragan de catégorie 5 Otis en octobre. Otis est parti au moins 52 morts et détruit ou endommagé la plupart des hôtels.

Une vue générale montre la baie six mois après que l’ouragan Otis a frappé Acapulco, au Mexique, le 26 avril 2024. Javier Verdin / REUTERS



Acapulco fait partie de l’État de Guerrero, l’un des plus touchés par le trafic de drogue du pays. C’est l’un des six États du Mexique que le Département d’État américain conseille Les Américains doivent l’éviter complètement, invoquant le crime et la violence. Les conflits entre cartels ont conduit à 1 890 meurtres dans l’État en 2023.

Acapulco est ensanglantée par des luttes intestines entre gangs depuis au moins 2006. Les gangs se disputent les ventes de drogue et les revenus provenant de l’extorsion de paiements de protection auprès des entreprises, des bars, des chauffeurs de bus et de taxi.

La tendance meurtrière se poursuit à Acapulco

Acapulco a déjà connu une vague de violence cette année. Le mois dernier encore, le chef de la police de la circulation était abattu lorsque des assaillants ont ouvert le feu sur lui dans une rue relativement éloignée des plages de la station.

En février, les corps étranglés de deux hommes ont été retrouvés sur la célèbre plage de Condesa, à Acapulco. Les procureurs ont déclaré que les corps des hommes portaient des signes de « torture par ligature » et « des signes de torture autour du cou ».

Le même mois, le gouvernement de l’État a déployé 60 détectives armés pour patrouiller sur les plages « à la lumière des événements violents survenus récemment ».

À la même époque, au moins trois personnes ont été abattues sur les plages d’Acapulco, dont une par des hommes armés qui sont arrivés – et se sont enfuis – à bord d’un bateau.

En avril 2023, trois personnes ont été tuées lors d’une fusillade suivie d’une poursuite par des policiers dans un restaurant en bord de mer à Acapulco. Fonctionnaires dit La police a pourchassé les assaillants sur la plage alors qu’ils « fuyaient vers la mer ».

La spirale de la violence criminelle a entraîné plus de 450 000 meurtres au Mexique depuis que le gouvernement du président de l’époque, Felipe Calderon, a lancé une offensive militaire contre les cartels de la drogue en 2006.

Le Mexique a récemment été en proie à une vague de violence politique avant les élections du 2 juin. Plus d’une vingtaine d’hommes politiques ont été tués depuis septembre de l’année dernière, selon l’ONG Data Civica, dont un candidat à la mairie qui était abattu le mois dernier juste au moment où elle commençait sa campagne.