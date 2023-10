De nombreux Israéliens souffrent d’hypertension artérielle et, dans le contexte de la guerre actuelle contre le Hamas connue sous le nom d’Opération Épées de Fer, des facteurs tels que le manque de sommeil, le stress et de mauvais choix alimentaires peuvent contribuer davantage à ces problèmes.

Les recommandations suivantes sont essentielles pour abaisser votre tension artérielle sans médicament ni restriction excessive en sel. Suivez ces conseils en matière d’alimentation et de style de vie pour améliorer naturellement votre tension artérielle.

1. Réduisez votre consommation de glucides transformés ou de sucre :

Une glycémie élevée et une résistance à l’insuline peuvent contribuer à l’hypertension. Optez pour des glucides provenant de sources naturelles comme les pommes de terre, les patates douces et les fruits au lieu de céréales ou de sucres transformés. Ajustez votre apport en glucides en fonction de votre niveau d’activité physique.

2. Augmenter l’apport en minéraux :

Le potassium, le magnésium et le calcium sont plus importants pour réduire la tension artérielle que pour simplement limiter la consommation de sel. Consommez des aliments riches en potassium comme les pommes de terre, les bananes et les tomates. Incluez des aliments riches en calcium comme les produits laitiers, le poisson avec des arêtes, les noix, les graines et les légumes à feuilles vertes. Augmentez votre apport en magnésium avec des aliments comme les graines de citrouille, les amandes, les légumes-feuilles, la mélasse, le chocolat noir et les bananes.

3. Mangez des produits laitiers provenant d’animaux nourris à l’herbe (si vous n’êtes pas intolérant au lactose) :

Les produits laitiers issus d’animaux nourris à l’herbe contiennent de la vitamine K2, qui joue un rôle crucial dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Les aliments riches en vitamine K2 comprennent le beurre, le ghee, les fromages à pâte dure et le foie de poulet. Prendre un supplément de vitamine K2 peut également être bénéfique.

(crédit : SHUTTERSTOCK)

4. Consommez environ 450 grammes de poisson riche en oméga-3 par semaine :

Les acides gras oméga-3 contenus dans le poisson peuvent réduire le risque d’hypertension et de maladies cardiaques. Il est plus sûr d’obtenir des acides gras oméga-3 à partir du poisson plutôt qu’à partir de suppléments ou d’huile de poisson. Les variétés de poissons gras comprennent le saumon, les sardines, le maquereau, les anchois et le hareng.

5. Boire du thé :

Certains types de thé peuvent abaisser efficacement la tension artérielle. Ceux-ci incluent le thé d’hibiscus, le thé d’aubépine, le thé gotu kola, le thé oolong et le thé vert. Essayez de consommer 2 à 3 tasses par jour, de préférence une combinaison de ces variétés de thé.

Publicité

6. Incluez les betteraves dans votre alimentation :

Les betteraves sont riches en nitrates, qui se transforment en oxyde nitrique, entraînant une dilatation des vaisseaux sanguins et une diminution de la tension artérielle. D’autres légumes riches en nitrates comprennent le céleri-rave, le chou chinois, l’endive, le fenouil, le chou-rave, les poireaux, le persil, la laitue, les épinards et la roquette. Des études ont montré que le jus de betterave peut abaisser la tension artérielle.

(crédit : SHUTTERSTOCK)

7. Sortez au soleil :

La lumière du soleil aide à produire de l’oxyde nitrique dans le sang, ce qui peut contribuer à abaisser la tension artérielle. Essayez de passer 20 à 30 minutes au soleil par jour sans crème solaire.

8. Réduisez les niveaux de stress :

Le stress chronique est une cause bien connue d’hypertension artérielle. Intégrez des pratiques quotidiennes comme la méditation et la respiration profonde pour abaisser efficacement la tension artérielle.

9. Donnez la priorité à un bon sommeil :

Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité augmente le risque d’hypertension artérielle. L’apnée du sommeil peut également contribuer à l’hypertension, il est donc essentiel de se faire contrôler et de recevoir un traitement si nécessaire. Visez 7 à 9 heures de sommeil chaque nuit.

10. Pratiquez une activité physique régulière :

Toutes les formes d’activité physique peuvent entraîner une diminution de la tension artérielle. Les exercices d’endurance comme la marche et le vélo, ainsi que les exercices de musculation comme l’haltérophilie ou les exercices au poids du corps, sont bénéfiques. De plus, réduisez le temps passé en position assise et essayez de rester debout pendant au moins la moitié de la journée, par exemple en utilisant un bureau debout. Visez 10 000 pas par jour.

Le Dr Dalit Dreman-Medina est un expert en médecine familiale, en médecine intégrative et en médecine fonctionnelle.