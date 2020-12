Parmi tant d’options qui apparaissent dans Google lors de la recherche de courtiers, comment en choisir une dans laquelle investir? Après tout, c’est votre argent et vos économies que vous allez confier à quelqu’un d’autre. Lorsque vous allez choisir une banque, vous avez de très bons paramètres pour les évaluer, comme la taille, la notoriété de la marque, les notations ou «avis» sur les réseaux sociaux, les commentaires de proches, entre autres. Mais dans le cas des courtiers, nous pouvons difficilement nous guider dans ces paramètres. Voici un guide pour que vous puissiez vérifier avant de choisir une maison de courtage pour investir dans des actions ou des titres à revenu fixe. Le choix du bon courtier en bourse est très important.

Canaux technologiques: Avec le monde de la mondialisation et l’agitation quotidienne qui s’accroît dans les villes, il est nécessaire d’optimiser le temps des gens, donc plus la maison de courtage dispose de moyens technologiques pour pouvoir les contacter et interagir avec les informations, ce sera mieux.

Légalité: Vérifiez toujours que le courtier qui vous propose des conseils ou une intermédiation pour investir en Bourse est autorisé. Aujourd’hui, sur Internet, il est très facile de se faire tromper par des entreprises ou des personnes frauduleuses, de ne pas prendre de risques et de toujours se méfier des informations douteuses.

Information: L’atout le plus précieux est l’information, cherchez donc une maison de courtage qui a suffisamment d’informations sur son site Web, c’est un bon signe pour connaître le niveau de conseil en face à face que votre conseiller vous fournira et la quantité d’informations que devra prendre une décision.

Formation et expérience: Essayez de rechercher qui sont les principaux dirigeants et propriétaires, analysez leur formation et sur quels autres sites ils ont travaillé, cela vous donnera une idée du professionnalisme avec lequel les clients sont conseillés.

Canaux de communication: Vérifier tous les moyens dont dispose la maison de courtage pour communiquer avec ses clients, sur son site internet, les réseaux sociaux, les numéros de téléphone, les sites d’abonnement. Si vous avez tout cela, il est fort probable qu’ils accordent beaucoup d’importance à la communication avec les clients et répondent rapidement à chaque fois que vous avez une question ou que vous souhaitez faire un investissement.

Produits: Grâce à une maison de courtage en général, vous pouvez acheter tous les produits en bourse, mais les meilleures maisons vous conseilleront afin de ne pas investir dans des actifs très risqués. Passez en revue les produits qu’ils proposent sur leur site Web et faites un peu de recherche sur ces investissements, regardez les cotes de risque et les taux d’intérêt qu’ils offrent ne sont pas trop excessifs ou « trop beaux pour être vrais », sauf si vous recherchez des actions susceptibles d’être rentables pics à certaines occasions.

Investissement minimum: Tenez compte, s’il y a un investissement minimum pour commencer, les maisons de courtage facturent des commissions pour les transactions. Pour entrer en bourse, il n’y a pas de minimum mais si vous entrez en investissant 10 $, avec n’importe quelle maison de courtage que vous entrez, vous perdrez tout en commissions.

Commissions: Les commissions facturées par les maisons de courtage sont variables, mais nous vous recommandons de ne pas regarder celle qui facture le moins, mais plutôt celle qui donne la meilleure valeur.

Plateformes d’investissement: peu de maisons proposent des plateformes auxquelles vous pouvez accéder pour connaître l’état de vos investissements. Cela sera particulièrement utile pour savoir quand vos investissements vont expirer et vous pouvez faire une planification financière optimale.

Après-vente: Demandez ce que les maisons de courtage vous proposent comme valeur ajoutée après l’investissement, certaines suivront vos investissements et vous contacteront avant l’échéance pour vous proposer d’autres options d’investissement si vous souhaitez continuer à investir.