10 conseils de soins capillaires anti-âge

Ton Cheveucomme ton goût pour musique et votre niveau d’aisance avec les médias sociaux, peuvent révéler votre âge. Les cheveux changent avec l’âge, tout comme le reste de votre corps. “Les follicules pileux deviennent plus petits, la production de sébum diminue et certaines personnes perdent des cellules pigmentaires et deviennent grises”, explique Francesca Fusco, MD, professeure clinique adjointe de dermatologie à la Icahn School of Medicine du Mount Sinai à New York.

Au fur et à mesure que les hormones changent, le Cheveu perd plus et repousse plus lentement, ce qui l’amincit, explique David Kingsley, PhD, président de la World Trichology Society. De plus, les hormones déclenchent une réduction de la production de sébum qui peut laisser les cheveux plus secs. Dans le même temps, les cellules pigmentaires du bulbe pileux diminuent avec le temps, dit Fusco, de sorte que les cheveux deviennent gris.

Mais même si vos cheveux changent avec l’âge, vous pouvez les mettre à jour. Nous avons demandé aux experts de partager leur meilleur anti-âge soin des cheveux trucs et astuces pour garder vos mèches saines et jeunes pour représenter votre style individuel.