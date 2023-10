UN En tant que diététiste, j’aime également les trois macronutriments (macros). Les glucides fournissent de l’énergie à mon corps et les graisses protègent mes organes et ont un impact sur la production et la régulation hormonales. Mais quand je veux quelque chose qui m’aide à me sentir satisfait, mon cœur appartient aux protéines.

Quand nous consommons des protéines, beaucoup de choses peuvent arriver dans notre corps cela nous aide à nous sentir plus rassasiés, ce qui peut, à son tour, nous aider à éviter ces grognements de ventre ennuyeux et distrayants qui peuvent survenir peu de temps après l’heure du goûter. Prime? Les protéines peuvent également soutenir de nombreux autres aspects de notre santé, comme la construction de tissus et le soutien immunitaire.

Beaucoup d’entre nous savent déjà que les aliments riches en protéines comprennent la viande, les haricots et le tofu. Mais à moins que vous n’ayez accès à une cuisine à l’heure des collations (en même temps que le temps de cuisiner), ces aliments ne constituent pas le choix le plus pratique pour une collation à midi.

Heureusement, nos choix de collations ont évolué au fil des années. Ce qui était autrefois une sélection limitée comprenant des chips tortilla recouvertes de poussière d’orange fluo et des oursons gommeux remplis de sucre est maintenant une pléthore d’options qui non seulement ont bon goût, mais alimentent également notre corps en protéines rassasiantes.

Bien qu’il existe de nombreuses (nombreuses) excellentes options, voici 10 collations riches en protéines que j’aime savourer lorsque la crise de midi frappe et que je suis à des heures de l’heure des repas. Oui, certains sont techniquement considérés comme traités. Mais malgré ce que vous diront les influenceurs des médias sociaux, certains aliments transformés ne sont pas tous mauvais pour la santé, et si vous choisissez les bons, ils peuvent faire partie d’une alimentation saine et équilibrée.

10 collations riches en protéines à conserver en rotation

Chips protéinées Wilde

Vous aimez les chips croustillantes classiques ? Moi aussi. Mais même si les chips sont amusantes à manger, elles sont généralement relativement faibles dans le domaine de la nutrition. Les chips protéinées Wilde sont une alternative riche en protéines. Ils prennent vos plats de poulet préférés et les transforment en une collation saine en utilisant de la poitrine de poulet, des blancs d’œufs et du bouillon d’os. Les chips fournissent cinq fois plus de protéines et 50 % moins de glucides par portion que les chips.

Bouchées de frittata Applegate

Bouchées de frittata Applegate sont préparés avec de vrais œufs et sont incroyablement faciles à déguster lors de vos déplacements. Ces mini coquetiers surgelés et entièrement cuits sont fabriqués avec des ingrédients naturels comme des légumes, du fromage et de la viande élevée sans cruauté Applegate. Les garder à portée de main est un moyen simple d’inclure des protéines dans ma journée.

Chips au parmesan Whisps

Ces chips sont composées à 100 % de vrai fromage vieilli et constituent une collation riche en protéines parfaitement portable. Avec 13 grammes de protéines et seulement 1 gramme de glucides par portion, ils se marient parfaitement avec des fruits frais pour une collation équilibrée.

Fromage cottage marguerite

Le fromage cottage Daisy est une source de protéines qui aide les gens à rester rassasiés. Il est fabriqué sans épaississants, stabilisants, conservateurs ou additifs, tout en ayant une durée de conservation leader dans l’industrie. En fait, il est composé de seulement trois ingrédients : du lait de culture écrémé, de la crème et du sel.

J’adore associer mon fromage cottage avec des noix et des baies pour une collation équilibrée. Bien sûr, si vous avez le temps, vous pouvez également vous lancer dans la tendance « belle » crème au fromage blanc et vous concocter une gourmandise sucrée.

Bouchées de Sierra

En bouchées et portables, les Sierra Trail Bites sont une collation parfaite et portable à tout moment en trois délicieuses saveurs : beurre de cacahuète, délice aux amandes et noix de canneberge. Trois Trail Bites donnent une portion, mais elles peuvent être personnalisées selon tous les appétits et constituent un format pratique pour toute aventure. Avec des ingrédients simples d’origine naturelle comme des dattes, des pruneaux, des graines de tournesol et des amandes, les Sierra Trail Bites contiennent trois grammes de protéines végétales et trois grammes de fibres par portion.

Pour un apport supplémentaire en protéines, j’aime ajouter ces collations à un mélange montagnard qui comprend d’autres ingrédients riches en protéines comme les noix.

Avoine protéinée biologique Bob’s Red Mill

Préparer un lot de flocons d’avoine la veille d’une journée bien remplie constitue une collation satisfaisante lorsque vous en avez le plus besoin. L’utilisation de l’avoine protéinée biologique Bob’s Red Mill offre 50 % plus de protéines que l’avoine ordinaire, contenant un punch à partir d’un seul ingrédient sain : l’avoine à grains entiers.

Les meilleurs œufs durs d’Eggland

Le meilleur d’Eggland les œufs contiennent 25 % moins de graisses saturées, six fois plus de vitamine D et 10 fois plus de vitamine E que les œufs ordinaires. Pour une collation rapide à emporter, leur Œufs durs écalés sont une source pratique de protéines et de nutriments pour me sentir rassasié plus longtemps.

Merveilleuses pistaches

Les merveilleuses pistaches fournissent six grammes de protéines végétales par portion qui aident à alimenter votre corps avec tous les acides aminés essentiels. Les pistaches vous donnent plus de noix par portion : environ 49 pistaches, contre 23 amandes ou 18 noix de cajou. De plus, les pistaches contiennent plus de 30 vitamines, minéraux et nutriments différents.

Envy Pommes et beurre de noix

Le combo classique beurre de noix et pomme ne se démodera jamais. La raison pour laquelle j’aime les pommes Envy est que leur chair reste blanche plus longtemps, ce qui me permet de pré-trancher mes fruits sans avoir à craindre qu’ils brunissent immédiatement. Je garde la peau du fruit pour plus de fibres (après le lavage, bien sûr), et lorsque l’heure de la collation arrive, j’ajoute un peu de beurre de noix naturel à chaque tranche pour une collation protéinée riche en nutriments qui m’aide à atteindre mon apport en produits. objectifs.