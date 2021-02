Dans un panel 2018 avec Livres Penguins UK, Obama a parlé de la façon dont les jeunes apprennent à comprendre ce qu’ils veulent être lorsqu’ils grandissent et le titre associé à cela, qu’il s’agisse d’un avocat, d’un enseignant ou d’un chercheur. Ils «font alors le travail pour obtenir ces titres» et ont des emplois et des carrières.

«Ce que j’ai appris, c’est que rien de tout cela n’a nécessairement à voir avec qui je suis», a-t-elle noté, «pas ce que je veux être».

Au lieu de cela, Obama a encouragé les jeunes à se poser des questions, y compris ce qui leur importe, comment veulent-ils investir leur temps, qu’est-ce qui leur apporte de la joie et qu’est-ce qui les rend tristes?

«Nous n’enseignons pas cela à l’école», a-t-elle poursuivi, «mais j’ai appris à essayer de trouver cela pour moi et à transformer cette passion en carrière.

Obama a dit que sa vie avait alors « commencé à s’ouvrir » d’une manière qu’elle n’avait jamais prédit. « Parce que j’ai commencé à me poser cette question simple: pas ce que je voulais être, mais qui voulais-je être? » elle a ajouté. «Et comment ai-je voulu me présenter dans le monde? Et si vous pouvez tous commencer à vous poser cette question comme vous, vous savez, poursuivez votre carrière. Si vous commencez à réfléchir, de quel genre du travail vous apportera de la joie? Parce que si vous trouvez cela, vous allez bien y arriver et tout le reste se mettra en place. Et cela s’est produit pour moi. «