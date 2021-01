« Un véritable artiste n’est pas celui qui est inspiré mais celui qui inspire les autres ».

Le locuteur de ces mots merveilleux n’est autre que la légende, le maître peintre Salvador Dali. La merveille qu’il était et continue d’être encore des années après sa mort. Ses citations semblent couvrir un large éventail de sujets et découlent évidemment d’une compréhension profonde et d’observations extrêmement approfondies sur diverses sphères de la vie.

Il était connu pour ses explosions, ses excentricités, ses manières d’être bizarres. Néanmoins, ce talent espagnol n’a jamais cessé d’être présenté comme l’un des artistes les plus créatifs, passionnés et renommés au monde. Un artiste dont le regard, l’interprétation dépassaient l’ordinaire. A l’occasion de son anniversaire de mort, ravivons les souvenirs du génie en racontant ses citations:

1. « L’intelligence sans ambition est un oiseau sans ailes. »

2. « Le surréalisme est destructeur, mais il ne détruit que ce qu’il considère comme des chaînes limitant notre vision. »

3. «Commencez par apprendre à dessiner et à peindre comme les vieux maîtres. Après cela, vous pouvez faire ce que vous voulez; tout le monde vous respectera.

4. «Chaque matin au réveil, j’éprouve une joie exquise – la joie d’être Salvador Dalí – et je me demande avec ravissement: Quelles choses merveilleuses ce Salvador Dalí va-t-il accomplir aujourd’hui?» – Dali en étant Dali

5. «Je ne prends pas de drogue. Je suis de la drogue.

6. «Tout me change, mais rien ne me change.»

7. «N’ayez pas peur de la perfection, vous ne l’atteindrez jamais.»

8. «Il faut systématiquement créer de la confusion, cela libère la créativité. Tout ce qui est contradictoire crée la vie.

9. «Le thermomètre du succès n’est que la jalousie des mécontents.»

10. «Le secret de mon influence a toujours été qu’elle est restée secrète.»

Tout comme sa célèbre peinture surréaliste La persistance de la mémoire, ses citations continuent de persister dans notre paysage mental.