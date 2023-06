10 cibles commerciales potentielles des Rangers: options pour le directeur général Chris Drury

Normalement, lorsque nous dressons une liste très vague comme celle-ci, nous classons ces options commerciales du plus probable au moins. Le directeur général des Rangers, Chris Drury, a montré un empressement à traiter et ses multiples échanges à échéance au cours des deux dernières saisons ont varié de judicieux (à peu près tous les mouvements à la date limite de 2022) à, euh, moins astucieux (Patrick Kane), mais il comprend dans un plafond -environnement à court terme, les échanges sont le meilleur moyen de mettre à niveau une liste.

Les échanges hors saison sont une autre histoire. Drury en a fait sept et les résultats ont été moins que stellaires – l’accord Pavel Buchnevich / Sammy Blais a été un échec, étant donné que ces deux gars sont maintenant des Blues; Brett Howden a été largué à Vegas pour rien et est maintenant un habitué d’une équipe qui pourrait remporter la Coupe Stanley la semaine prochaine; Ryan Reaves est également parti et Barclay Goodrow, dont Drury a acquis les droits, figure dans cette pièce parce que les Rangers doivent essentiellement déplacer Goodrow s’ils veulent apporter de véritables changements à la liste cet été.

Drury a raisonnablement bien réussi à obtenir un deuxième tour et quelques autres choix pour Alexandar Georgiev l’été dernier, alors qu’il a trop payé pour vider l’accord de Patrik Nemeth sur l’Arizona – un deuxième et un troisième y sont allés.

Dans tous les cas, le GM des Rangers fait des échanges. Il y a des joueurs déjà sur le marché qui aideraient sûrement cette équipe des Rangers la saison prochaine et au-delà. Le problème, comme le disent tous ceux à qui vous parlez des Rangers dans la ligue, c’est qu’il n’y a pas assez d’espace pour faire ce que vous considérez comme un échange raisonnable. Pour acquérir à peu près n’importe qui sur cette liste, Drury devrait jongler sérieusement avec la casquette et traiter au moins un de ses jeunes joueurs, ce qu’il ne veut peut-être pas faire pour l’instant.

Alors, prenez toute cette liste avec une poignée de sel. Nous faisons notre diligence raisonnable sur ce qui existe et tentons de voir comment les Rangers pourraient faire en sorte que cela fonctionne. Ours avec nous !

81 GP, 17-29-46

3 ans restants, plafond de 4,9 millions de dollars atteint

Ce qu’il faudrait : S’il y a un joueur sur cette liste que les Rangers pourraient acquérir de manière simple, c’est Garland, 27 ans. C’est un bon buteur et une douleur dans le cul contre qui jouer, ce qui fait de lui un bon choix pour les Rangers – en plus, c’est un ailier droitier, dont ils ont exactement l’un en ce moment. Drury devrait faire en sorte que Vancouver, qui est déjà en enfer pour la saison prochaine, mange une partie du succès de Garland et le retour le plus probable serait Alexis Lafrenière. Le moulin à rumeurs connect-the-dots intéresse les Canucks à Lafrenière, probablement en raison de la présence de son ancien agent, la directrice générale adjointe Emilie Castonguay, au front office. Si (gros si) Drury est prêt à passer du choix n ° 1 de 2020, cela pourrait être le moyen le plus simple de s’y prendre tout en acquérant un joueur que les Rangers pourraient utiliser.

60 GP, 31-30-61

2 ans restants, plafond de 5,5 millions de dollars atteint

Ce qu’il faudrait : Un autre joueur qui est un peu sous-dimensionné, a de l’adresse et joue avec mordant. Les Flyers sont maintenant en mode reconstruction complète et écoutent à peu près n’importe qui avec terme qui a plus de 25 ans ; Konecny ​​a plus de talent que Garland et serait un bon choix dans le top six des Rangers. Le nombre de plafonds est difficile, même avec Philly en mangeant une partie et un échange direct Laf-pour-Konecny ​​pourrait revenir mordre les Rangers étant donné qu’il s’agit d’un rival de la division Metro – si les Flyers prenaient même Lafrenière. Les Flyers pourraient demander Braden Schneider ici. Konecny ​​n’a que 26 ans et lorsque la casquette montera à l’été 2025, il pourrait être une casquette plus confortable à l’avenir et être encore assez jeune pour être en forme avec le noyau.

77 GP, 26-33-59

1 an restant, AAV de 4,25 millions de dollars

Ce qu’il faudrait : Un autre candidat à l’acquisition réaliste, compte tenu de son coût relativement faible et d’un an seulement. Il serait essentiellement une location toute la saison. Mais que payez-vous pour cela ? Vaut-il un choix de premier tour plus un espoir comme Adam Sykora ? Est-il logique d’envoyer Lafrenière pour un trentenaire avec un an restant? C’est un joueur qui pourrait aider les Rangers, mais ce n’est pas tout.

81 GP, 16-16-32

RFA

Ce qu’il faudrait : Le Lightning n’a probablement pas assez d’espace pour garder Colton et Tanner Jeannot, pour qui ils ont abandonné cinq choix de repêchage à la date limite. C’est là un coût irrécupérable. Colton est un enfant de Jersey qui est typique des attaquants locaux de Tampa: habileté décente, motricité élevée, mentalité à tout faire. Il se dirige vers une grosse augmentation de son contrat de pont de 1,125 million de dollars afin que les Rangers devraient trouver un moyen de s’adapter à son nouveau salaire (en vidant Goodrow ailleurs, au minimum) tout en envoyant des contrats à terme à Tampa, car il ne peut pas ajouter de salaire . Cela signifie que Brennan Othmann serait très probablement la demande. C’est un appel extrêmement difficile pour Drury.

Logan Cooley, C, Coyotes

39 GP, 22-38-60 (Université du Minnesota)

Choix de repêchage non signé

Ce qu’il faudrait : Un peu de patience, bien sûr. Cooley était le troisième choix du repêchage de 2022, a brûlé le Big Ten en tant que recrue et a décidé de ne pas devenir pro – peut-être un signe qu’il n’est pas intéressé à se précipiter dans le désordre des Coyotes, maintenant ou jamais. S’il se dirige vers Adam Fox, les Rangers pourraient obtenir un centre hautement qualifié qui ne serait pas disponible avant le printemps au plus tôt, mais serait de loin la meilleure perspective dont ils disposent. Si les Rangers cherchent à perdre leur salaire, Goodrow pourrait également participer à cet accord, à condition qu’il y ait d’autres futurs plus convoités impliqués. Vous déplaceriez facilement n’importe quel prospect actuel des Rangers pour Cooley; vous pourriez également déplacer Lafrenière dans un tel accord, libérant une place sur la liste pour un agent libre.

74 GP, 18-37-55

2 ans restants, AAV de 6,65 millions de dollars

Ce qu’il faudrait : Probablement un plus grand appétit pour un jeune ailier qui a beaucoup de talent mais qui n’est peut-être pas le catalyseur de la liste que les Rangers pourraient rechercher cette intersaison. Ils savent qu’ils ont des compétences dans les six premiers; ce que veulent les Rangers, c’est la compétence combinée à l’effort et à la constance. Boeser a été un bon marqueur au cours de ses six saisons dans la LNH, mais compte tenu de son plafond et de son prix d’échange, il est juste de se demander si Drury voudrait se précipiter pour l’ajouter.

82 GP, 27-39-66

RFA

Ce qu’il faudrait : Maintenant, nous sommes en territoire miracle. DeBrincat aurait dit aux Sénateurs qu’il ne signerait pas là-bas et notre Pierre LeBrun a indiqué que ses destinations préférées sont Vegas, Detroit, Dallas ou Nashville. Peut-être que la Floride est aussi dans ce mélange. Seuls les Wings peuvent vraiment se permettre ce qui sera probablement un AAV de 8 millions de dollars sur le prochain contrat de DeBrincat. Si les Rangers voulaient s’impliquer ici, vous parlez de K’Andre Miller, vous parlez de Schneider, vous parlez d’Othmann – et probablement pas seulement l’un d’entre eux. Et puis il y a une gymnastique saine pour faire passer un énorme contrat sur la casquette. Il convient certainement, mais ce serait un vrai défi.

81 GP, 42-26-68

1 an restant, AAV de 6,125 millions de dollars

Ce qu’il faudrait : Avec seulement un an restant sur son accord, celui-ci ne serait pas si difficile du point de vue du plafond, mais le coût du commerce serait difficile à avaler. Si les Jets voulaient Othmann, vous risquez d’abandonner votre meilleur attaquant pour peut-être juste un an de Scheifele ; Lafrenière est un gros pari car vous pourriez vous retrouver sans rien après la saison prochaine. Scheifele est un buteur droitier, cependant, et il a joué à l’aile pendant la majeure partie de la saison dernière, donc vous jonglez moins avec lui dans le top neuf.

73 GP, 27-36-63

RFA

Ce qu’il faudrait : À peu près une refonte complète de la liste. Soit vous échangez Filip Chytil à Winnipeg, soit vous transférez Chytil à l’escadre; vous perdez plusieurs salaires pour correspondre à ce qui pourrait être un accord d’une valeur de 7 à 8 millions de dollars par personne, puis vous essayez de déterminer où se situe Vincent Trocheck après avoir obtenu Dubois, qui est sans aucun doute l’un des deux premiers centres. On lui a demandé un échange et tout le monde du hockey croit que les Canadiens sont là où il veut aller, donc cela peut être un échec pour les Rangers avant même de savoir qui va et qui joue où.

82 GP, 40-47-87

1 an restant, AAV de 6,96 millions de dollars

Ce qu’il faudrait : Une vraie merveille. La récente tourmente du front-office des Leafs pourrait les amener à reconsidérer leurs quatre principaux attaquants, mais Nylander semble être un gars qui a de la persévérance. S’il est sur le bloc, vous payez une prime commerciale sérieuse pour un gars qui pourrait être le meilleur UFA à l’été 2024. C’est pourquoi il est au bas de cette liste.

(Photo de Conor Garland : Bob Frid / USA TODAY Sports)