10 choses surprenantes fabriquées à partir du pétrole

Le pétrole, le combustible fossile omniprésent, ne se contente pas d’alimenter nos voitures et de chauffer nos maisons : il se cache également à la vue de tous, jouant un rôle surprenant dans de nombreux objets du quotidien auxquels on ne s’attendrait peut-être pas. Les produits pétrochimiques dérivés du pétrole et du gaz naturel sont utilisé dans plus de 6 000 produits du quotidien. Des aliments aux produits de soins de beauté, voici 10 choses dont vous ignoriez probablement qu’elles étaient fabriquées à partir de pétrole.

Chocolat

(Crédit image : NATALIA MARNA/Getty Images)

Enrobages de chocolat contiennent parfois de la cire de paraffine de qualité alimentaire, qui est dérivé du pétrole, du charbon ou du pétrole de schiste . Quand mélangé au chocolat , il peut créer un éclat brillant lors du durcissement et aide à garder le chocolat solide à des températures plus élevées, car son point de fusion est bas. Cela aide également à empêcher le chocolat de coller aux moules, ce qui facilite le retrait du produit fini intact. Lorsqu’elle est consommée, la cire reste non digérée dans le corps, mais cela ne veut pas dire qu’elle est dangereuse : une étude réalisée en 2023 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments n’a révélé aucun Les préoccupations de sécurité associés au produit alimentaire à base d’huile.

Dentifrice

(Crédit image : Tudor Adamache / 500px via Getty Images)

Le dentifrice peut contenir dérivés du pétrole, comme le polyéthylène glycol, qui sont ajoutés pour plusieurs raisons, notamment l’arôme, les propriétés antibactériennes et la texture. De plus, plusieurs fabricants utilisent un dérivé du pétrole appelé poloxamère 407 pour aider le dentifrice à se dissoudre dans l’eau, ainsi que la saccharine sodique, un édulcorant artificiel qui tue la plaque dentaire et dérivé du pétrole.

Parfum

(Crédit image : JGI/Jamie Grill via Getty Images)

Lorsque vous tamponnez vos poignets avec du parfum ou de l’eau de Cologne, il y a de fortes chances que vous mettiez sur votre corps des os d’animaux morts depuis longtemps. De nombreux parfums utilisent des huiles dérivées du pétrole au lieu d’huiles essentielles naturelles. Par exemple, Iso E Super offre un arôme boisé et ambré, tandis que l’hédione offre un parfum de jasmin. Galaxolideune autre huile synthétique, est connue pour sa note de fond longue durée.

Peinture

(Crédit image : ozgurdonmaz/Getty Images)

L’ajout de polymères plastiques à la peinture les rend résistantes à l’eau et plus durables – et le plastique est fabriqué à partir de pétrole. Les peintures à base de plastique adhèrent bien aux surfaces et se fissurent moins que les autres options naturelles. Les huiles synthétiques peuvent également permettre une plus large gamme de couleurs. Mais finalement, à mesure que la peinture vieillit ou sèche, elle s’écaille. Certaines peintures sont en réalité composées de plus de un tiers de plastique. Selon un rapport du Forum économique mondialla quantité de microplastiques provenant de la peinture provenant spécifiquement des surfaces en acier qui pénètrent dans les cours d’eau équivaut à 150 à 225 milliards de bouteilles en plastique.

Pilules

(Crédit image : Peter Dazeley/Getty Images)

De nombreuses pilules sont recouvert de plastique pour faciliter leur ingestion et éviter que les comprimés ne collent les uns aux autres. Les composants synthétiques empêchent également les ingrédients actifs de se dégrader, ce qui permet aux produits d’avoir une durée de conservation plus longue. Des alternatives naturelles existent, une étude de la National Library of Medicine a révélé que les synthétiques sont utilisé pour la libération modifiée, la protection de l’environnement et le masquage du goût.

Glace à la vanille

(Crédit image : BRETT STEVENS/Getty Images)

Huiles synthétiques dérivées du pétrole sont souvent utilisés dans les arômes alimentaires, comme la vanille, l’amande et le citron. Ces composés synthétiques peuvent être conçus pour reproduire des saveurs spécifiques, offrant ainsi un profil gustatif cohérent d’un lot à l’autre. Ils sont bon marché et polyvalents, ce qui leur permet de créer une grande variété de saveurs pour répondre à la demande des consommateurs. Benzaldéhyde (saveur d’amande) et vanilline (arôme vanille), par exemple, sont tous deux dérivés du pétrole.

Vaseline

(Crédit image : Douglas Sacha/Getty Images)

La vaseline est un produit largement utilisé qui sert à diverses fins, notamment pour la protection de la peau et l’hydratation. Qu’il s’agisse d’apaiser la peau sèche et craquelée ou d’agir comme une barrière protectrice après le tatouage, ce produit sans prétention est très populaire. Sans surprise, compte tenu de son nom, la vaseline est dérivée du gaz naturel et du pétrole. Le pétrole brut est d’abord distillé pour le séparer en divers composants, dont l’un est une substance lourde et cireuse appelée vaseline. Cette substance est ensuite raffinée et purifiée pour créer de la vaseline utilisable.

Laxatifs

(Crédit image : Peter Dazeley/Getty Images)

Les laxatifs sont fabriqués à partir de polyéthylène glycol qui est un produit pétrolier, également présent dans le dentifrice. Le polyéthylène glycol aspire l’eau dans votre côlon, rendant les selles plus molles et votre passage aux toilettes plus fluide. Certains laxatifs contiennent de l’huile minérale, selon Harvard Santéqui peut être dérivé du pétrole et forme un film glissant dans les intestins.

Mousse à raser

(Crédit image : Source de l’image/Getty Images)

La crème à raser contient de l’huile, sous la forme d’un produit appelé isopentane, qui est dérivé du pétrole brut. L’isopentane aide à décomposer le sébum, ou une substance grasse de la peau humaine, et fait dresser les poils, ce qui les rend plus faciles à raser. De plus, les produits de rasage utilisent souvent du polyéthylène glycol, qui est également utilisé dans les laxatifs et les lubrifiants sexuels. Il est polyvalent et stable, créant une barrière protectrice sur la peau pour réduire les frictions et les irritations.

Désodorisants

(Crédit image : Carol Yepes/Getty Images)

Les assainisseurs d’air contiennent souvent des huiles dérivées du pétrole pour créer des parfums agréables qui peut durer plus longtemps et être plus consistante que les huiles naturelles. Ces huiles synthétiques sont conçues pour imiter les parfums populaires et peuvent être formulées pour se libérer progressivement au fil du temps, offrant ainsi un parfum longue durée.