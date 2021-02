10 choses que vous ne saviez pas sur Vivica A. Fox – Par Vivica A. Fox

6. Je ne pourrais pas vivre sans un revitalisant capillaire, un baume à lèvres et un mascara clair pour mes sourcils. Je dois toujours avoir mes sourcils. Je me fiche de ce qui se passe, mais mes sourcils doivent être en place.

7. Le pire travail que j’aie jamais eu, j’ai quitté après 15 minutes de vente de vêtements. C’était juste une de ces petites boutiques dans un centre commercial.

8. Mon mot de malédiction préféré est f – k! La dernière fois que j’ai dit que c’était probablement ce matin, j’ai pensé que mon ordinateur était sur le point de mourir lors d’une visite satellite. J’étais comme, « F – k, tu ne l’as pas branché?! »

9. Mon surnom était Angie Fox parce que les gens ne pouvaient pas prononcer mon nom, Vivica, en grandissant et mon deuxième prénom est Anjanetta.

10. Je suis un monstre soigné. Je rend les gens fous avec ma propreté. Les gens viennent chez moi et me disent: « Votre maison est-elle déjà sale? » J’aime les choses dans l’ordre parce que je travaille tellement et j’ai tellement à faire. Et je fais mon lit quand j’en sors, même dans les hôtels, sauf si j’ai besoin de changer de draps.

Salle de projection premières le jeudi 18 février à 22 h HE / 19 h HP, tandis que Cocktails avec les reines diffuse les lundis à 21 h HE / 18 h HP, uniquement sur Fox Soul.

