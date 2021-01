Mais il s’est avéré que l’icône qui était venue de rien et était devenue tout n’était pas aussi préparée qu’elle le pensait à lutter. Au lieu de cela, la possibilité d’un échec lui pesait lourdement, et – aussi prévisible que ce soit – elle pouvait sentir une certaine suffisance entre les lignes de certains observateurs qui pensaient qu’elle avait visé trop haut cette fois.

En 2012, l’avenir de OWN n’étant pas garanti pendant qu’elle était en tournage Le majordome, son premier rôle au cinéma depuis Bien-aimé en 1998, le stress s’est avéré trop important et avec le recul Winfrey s’est rendu compte qu’elle était en panne.

« Au début, c’était juste une sorte d’excès de vitesse et une sorte d’engourdissement et de passer d’une chose à l’autre à la suivante, » elle rappelé à Accéder à Hollywood en 2013 (l’année où OWN a commencé à réaliser des bénéfices). « Je te le dirai quand je me rendrai compte que je me suis dit: » D’accord, si je ne me calme pas, je vais avoir de sérieux problèmes. » J’étais en train de faire des voix off, tu sais? Et je me souviens avoir fermé les yeux entre chaque page parce que regarder la page et les mots en même temps était trop stimulant pour mon cerveau. «

« Je veux dire, je n’étais pas prête à aller courir nue dans les rues », a-t-elle ajouté. «Soyons très clairs. Mais j’avais atteint un point où je ne pouvais tout simplement plus absorber de stimulation. OK? C’est ce que je voulais dire par là.

Elle a reconnu sur Regardez ce qui se passe en direct en 2013, à propos des faibles notes initiales de OWN, « Personne n’a été plus surpris que moi à ce sujet. » Mais, a-t-elle poursuivi, « Vous devez vous accroupir. Il n’y a pas d’échec: c’est Dieu qui vous dit d’aller dans une autre direction … Toutes ces années, j’ai dit aux gens de s’accrocher, de garder leurs rêves, soyez ferme dans leur vision … et je suis allé, ‘Oh, maintenant je peux marcher cette promenade, et pas seulement la parler.’ «

Winfrey a également dit à Personnes de l’expérience, « l’échec est un grand professeur. Je le savais intellectuellement. Mais c’est autre chose si vous le vivez. » Graham, qui avait écrit le nom «Oprah Winfrey Network» en 1992, lui a apporté son soutien de toutes les bonnes manières, en lui disant: «Vous ne pouvez même pas penser à arrêter de fumer… Vous avez été dans le régulateur de vitesse. C’est va faire demi-tour, mais tu dois faire le travail. ‘ »