10 choses que vous ne saviez pas sur Kelly Rowland – Par Kelly Rowland

1. La seule chose que je veux faire, mais que j’ai peur de faire, c’est de sauter d’un avion. Ça me fait peur. Rien qu’en y pensant maintenant, mon estomac va probablement à mes oreilles. C’est juste fou comment vous pouvez sauter d’un avion. La plupart de mes amis l’ont fait. Je suis la seule personne qui ne l’a pas fait, et maintenant je me dis: «Oh mon Dieu, à quoi vais-je ressembler en sautant d’un avion? J’ai deux enfants maintenant.

2. J’étais capable de roter des chansons, mais je ne le fais plus. C’était dans ma vingtaine. C’était amusant. J’étais comme, « Oh mon Dieu, c’est tellement génial. » Mais je ne fais plus ça. Je suis une dame.

3. Si je n’avais pas cette carrière, je voudrais devenir psychothérapeute. J’ai le sentiment que l’étude de l’esprit humain et du comportement humain est la chose la plus cool pour moi. Je serais probablement quelque part, soit à l’école pour le découvrir, soit avec ma propre pratique, aidant des familles qui ne peuvent pas nécessairement se payer un thérapeute et essayant de me frayer un chemin à travers cela. Parce que j’ai l’impression que s’il y a une chose dont ce pays a besoin en ce moment, ce sont des solutions pour la santé mentale. Et j’ai l’impression que la thérapie en est une très bonne partie. Amener les enfants ou les adultes à parler de toutes leurs affaires serait certainement utile.

4. Mon premier baiser, son nom était… Allen? C’est terrible, je ne sais même pas! Il s’appelait Allen, c’était à l’extérieur de mon collège devant le bus, devant mon meilleur ami de l’époque que je voulais vraiment être mon premier baiser. Et je pense que j’ai essayé de le rendre jaloux.

5. Ma mère m’appelait Kelly Welly. Je ne sais pas pourquoi, je pense parce que ça rime. Mais elle aurait littéralement une chanson où elle irait, «Kelly Welly, Kelly Welly…» Je pensais que c’était la chose la plus douce.