10 choses que vous ne saviez pas sur Hayley Kiyoko – Par Hayley Kiyoko

Nos célébrités préférées sont peut-être des livres ouverts, vivant leur vie à la vue du monde entier, mais même elles aiment garder quelques secrets. Jusqu’à maintenant. Bienvenue chez E! News ’10 Things, où les stars elles-mêmes déversent la marchandise rien que pour vous.

Hayley Kiyoko se ramifie.

Après avoir pris d’assaut le monde de la musique ces dernières années avec sa marque brevetée de narration pop honnête, l’artiste surnommée affectueusement « Lesbian Jesus » par ses fans innove avec la sortie de son premier parfum. Disponible le 3 mars, la HUE intégrant le genre a commencé avec un parfum créé avec un parfumeur Constance Georges-Picot de Cosmo Fragrances, ainsi que le soutien au développement par Bart Schmidt, avant que Hayley et Slate Brands ne produisent une version concentrée d’Eau de Parfum.

Pour Hayley, il était important que son premier parfum incarne l’acceptation et l’inclusivité. «Le parfum a été une partie importante de mon expérience queer», a-t-elle déclaré. Vogue. « Je me souviens m’être sentie célèbre au collège parce que les filles disaient que je sentais bon. Elles ne voulaient pas sortir avec moi. Elles n’avaient pas le béguin pour moi. Mais elles ont dit que je sentais bon, et c’était une chose énorme pour moi, J’ai porté ça toute ma vie. Je veux donner ce pouvoir et cette armure à mes fans, même s’ils sont assis à la maison! «