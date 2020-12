4. J’étais un très bon enfant. Je n’ai pas eu beaucoup de problèmes. Alors, voici quelque chose que je n’a pas faire. Regardez ça, sixième année, San Diego Prep. J’ai été expulsé de l’école, mais je n’ai rien fait. J’étais dans une salle d’étude, âgé de 12 ans. Il n’y a que trois d’entre nous dans cette classe, pas d’enseignant, et l’un des enfants commence à frapper dans la classe à côté de nous, au mur. Quel que soit le gamin assis là-bas, il commence à se retourner comme le petit jeu immature qui se produit, non? Donc l’enseignante dans cette classe, son nom était Nancy Butts. Et elle me détestait, juste parce que, quelles qu’en soient les raisons. J’entends cette porte claquer. Et elle claque notre porte, elle vient droit vers moi – et je suis assis le plus loin du mur qui serait frappé – et elle met les deux mains sur mon bureau et le claque et elle jure. Elle dit: «Pourquoi es-tu si…» Je ne dirai pas le mot. Et je regarde cette dame comme, oh, elle n’a jamais rencontré ma mère, et quand je le dis à ma mère, ça descend.

Donc, bien sûr, je suis envoyé au directeur pour un appel, et je sais que je n’ai rien fait. Et je sais que le gamin va avouer parce que quand je le vois sur le terrain de jeu, c’est son tu-sais-et s’il ne le fait pas. Alors, ils appellent ma mère. Ma mère entre, je dis à ma mère: « Je n’ai pas fait ça maman. » J’ai promis. Ils me ramènent à la maison pour la journée. Elle ne me croit que plus tard dans la journée, quand l’enfant l’admet et que sa mère appelle ma mère. Parce que je connaissais le gamin, Ray Garcia. Nous avions l’habitude de nous battre à la WWE à l’époque. Alors je vais à l’école le lendemain, et il est environ une heure. Et tout à coup la porte de ma classe et celle de Mme Butts … s’ouvre et c’est ma mère en manteau de vison, talons hauts, cigarette dans sa bouche. Elle s’est approchée de Mme Butts et a dit « Qu’as-tu fait à mon fils? » Ma tête a heurté le bureau. Je suis tellement gêné, effrayé et honteux, et pourtant, je me sens bien parce que ma mère a toujours mon dos. Mais super effrayé. Elle dit: « Levez-vous et sortez avant que je vous traîne là-bas. » Et cette dame est devenue fantôme. Fantôme. Oh, ma mère lui a lu l’acte d’émeute. [Mrs. Butts] revient en tremblant. Ma mère entre et dit: «Freddie, allez. Nous allons à Uncle Cliff’s», qui était le parc d’attractions local au Nouveau-Mexique. Elle m’a emmené faire des montagnes russes.